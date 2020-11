Premierul ungar Viktor Orban, care era in relatii bune cu Trump, ii doreste sanatate si succes lui Biden

"Permiteti-mi sa va felicit pentru campania dumneavoastra prezidentiala de succes. Va doresc sanatate si succes in indeplinirea responsabilitatilor", a declarat Orban, citat de MTI.Premierul ungar a intretinut relatii bune cu Trump si, la precedentele alegeri din 2016, a fost singurul lider din Uniunea Europeana care si-a manifestat sprijinul pentru campania electorala a presedintelui in exercitiu al SUA.Sambata, partidul lui Orban, Fidesz, si-a exprimat speranta ca presedintele ales al SUA, Joe Biden, sa nu distruga bunele relatii existente intre Budapesta si Washington in timpul administratiei Trump si nu l-a felicitat pe presedintele ales.