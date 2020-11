Presedintele parlamentului ungar condamna "teroarea morala" din UE, in cazul conditionarii finantarii de respectarea statului de drept

Kover apreciaza ca UE urmeaza o "politica de forta bruta" impotriva unor state membre si a numit aceasta practica "teroare morala".Liderul parlamentar a declarat ca le-a scris omologilor sai din tarile care urmeaza sa detina presedintia Uniunii Europene, avertizand ca daca Bruxellesul nu renunta la ideea de a conditiona finantarea, poate periclita bugetul UE si ajutoarele pentru combaterea efectelor epidemiei de coronavirus. El s-a referit explicit la presiunile asupra Ungariei si Poloniei, tari care isi apara suveranitatea constitutionala; statele care fac astfel de presiuni vor fi raspunzatoare de esecul bugetului si al acordului de relansare economica.Potrivit lui Kover, dupa ce au primit scrisoarea sa, Germania si delegatia Parlamentului European au cazut de acord asupra unor prevederi si mai stricte privind statul de drept decat in propunerea initiala.Tratatele UE contin mecanisme care au tocmai rolul de a impiedica procedurile pe baze politice sau ideologie, iar aceste reguli "nu trebuie calcate in picioare"; introducerea unor mecanisme noi ar putea duce Uniunea "intr-o prapastie", a adaugat politicianul ungar.Kover a mai sustinut ca presa din vestul Europei este dominata de voci la unison, in timp ce la Budapesta sau Varsovia nu exista astfel de probleme. El a comparat media occidentale cu "propaganda lui Goebbels" deoarece incearca sa induca ideea ca guvernele ungar si polonez vor fi raspunzatoare daca statele din sud nu primesc ajutoare pentru relansare.Presedintele parlamentului a declarat ca Ungaria va "lupta" pentru suveranitatea nationala. "Nu am aderat la un imperiu", iar Ungaria a suferit destul ca "stat-client, colonie a Uniunii Sovietice", a mai spus el.