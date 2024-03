Presedintii CJ Harghita, Covasna si Mures vor sa obtina cetatenie maghiara

Presedintii consiliilor judetene din Harghita, Covasna si Mures au depus, la Consulatul general al Ungariei de la Miercurea Ciuc, documentele pentru obtinerea cetateniei maghiare.

Potrivit Agepres, presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, insotit de sotie, omologul sau din Covasna, Tamas Sandor, alaturi de sotie si cei trei copii, precum si presedintele Consiliului Judetean Mures, Lokodi Edit-Emoke, au completat timp de aproape o ora toate cererile necesare depunerii dosarului pentru obtinerea cetateniei maghiare.

"Demersul este facut in calitate de persoana fizica, nu in calitate de presedinte al consiliului judetean. Este o doleanta a cetatenilor de etnie maghiara de a se reuni cu tara lor", a declarat, pentru Antena 3, Lokodi Edit-Emoke, presedintele Consiliului Judetean Mures.

La randul sau, Tamas Sandor, presedintele Consiliului Judetean Covasna, a precizat ca, in calitate de fost deputat UDMR, a sprijinit initiativa Parlamentului de la Budapesta. "Asa cum au facut si romanii de peste Prut, si noi, romanii de etnie maghiara, am cerut cetatenia statului de origine", a spus Tamas Sandor. Acesta a adaugat ca se asteapta ca peste trei-patru luni sa obtina cetatenia maghiara.

Dupa ce, in noiembrie, Parlamentul de la Budapesta a modificat legislatia in sensul ca solicitantii cetateniei maghiare nu mai trebuie sa aiba domiciliul in Ungaria, mii de romani din zona invecinata tarii respective au depus deja actele.

Tamas Sandor, Borboly Csaba (foto) si Lokodi Edita Emoke, cei trei oficiali romani care au depus, luni, cererea pentru obtinerea cetateniei maghiare, au anuntat ca urmeaza sa faca acest lucru inca de la finalul anului trecut.

"Eu cred ca, daca ne-a dat aceasta posibilitate Parlamentul Ungariei, cum a dat si Romania posibilitatea moldovenilor, eu cred ca este pentru beneficiul nostru ca sa avem si un pasaport ungar", a declarat, in noiembrie, Borboly Csaba, presedintele CJ Harghita, citat de presa locala.

Potrivit legii votate in Parlamentul de la Budapesta, o persoana poate obtine cetatenie daca are un stramos care a fost cetatean al Ungariei si certifica faptul ca are cunostinte de limba maghiara, chiar daca nu are domiciliu pe teritoriul tarii.

