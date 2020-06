Site-ul ungar de stiri index.hu, cunoscut pentru criticile la adresa premierului Viktor Orban, avertizeaza ca independenta sa editoriala este in pericol

Ziare.

Dull nu a dat detalii in comunicat, dar echipa sa editoriala s-a plans inca din 2018 ca o schimbare a proprietarului unei organizati care gestioneza publicitatea sa ii pune in pericol capacitatea de a relata informatiile independent.Index.hu este cea mai mare institutie de presa critica la adresa premierului Orban, dupa o reorganizare majora a sectorului media din Ungaria in ultimii ani, care a facut ca majoritatea retelelor de presa sa fie sub controlul guvernului sau sub controlul unor directori pro-guvernamentali."Am fost afectati de o influenta externa care ar putea duce la disparitia redactiei", a afirmat Dull intr-o declaratie semnata de zeci de reporteri care lucreaza pentru index.hu.Potrivit declaratiei, soarta site-ului de stiri ar putea fi decisa in urmatoarele zile.Site-ul a publicat incepand din septembrie 2018 un indice cu trei categorii: independent, in pericol si fara independenta. Duminica, pentru prima oara, indicatorul graficului s-a mutat la "in pericol".Orban si-a extins influenta in multe sectoare ale vietii din Ungaria, pe parcursul mandatelor sale de premier din ultimii 10 ani. Uniunea Europeana este critica la adresa premierului Orban pentru politici despre care considera ca pun in pericol domnia legii prin impunea unui control partial asupra justitiei, mediei si institutiilor academice.