Soros reactioneaza pentru prima data dupa campaniile impotriva sa din Ungaria

Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa.

Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters.

Soros, de origine ungara, ale carui opinii au fost in mod evident in contradictie cu cele ale partidului de guvernamant Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban, a declarat ca Budapesta "alimenteaza sentimentul antimusulman si foloseste masuri antisemite care amintesc de anii '30".

El a respins cele sapte intrebari puse in cadrul unei "consultari nationale" organizate de guvernul Orban potrivit caruia Soros doreste sa amplaseze un milion de migranti pe an in Europa, sa-i forteze sa se stabileasca in tarile UE si ca pentru fiecare migrant sa fie platite mii de euro.

