Ungaria a luat decizia de a investi in constructia unui gazoduct care sa faca legatura cu TurkStream

Potrivit documentelor adoptate de FGSZ, capacitatea planificata a viitoarei conducte trebuie atinsa la granita cu Serbia pana in luna octombrie 2021.Grupul energetic ungar MOL, care controleaza FGSZ, a anuntat si el sambata ca a decis sa se va alature proiectului gazoductului TurkStream, care face legatura intre Rusia si Turcia via Marea Neagra. MOL a precizat ca Autoritatea de reglementare din Ungaria a aprobat un plan de dezvoltare pe zece ani care include constructia unui nou interconector de gaze la granita cu Serbia, cu o capacitate de 6 miliarde de metri cubi anual.Anterior, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto a declarat ca Ungaria a semnat un acord comercial cu privire la achizitionarea unei cantitati de 4,2 miliarde metri cubi de gaze naturale de la grupul rus Gazprom in perioada octombrie 2020-octombrie 2021. Szijjarto a mai spus ca Budapesta este interesata "in oportunitatea de a cumpara gaze naturale rusesti via TurkStream si Bulgaria , incepand de la finele anului urmator".Conducta TurkStream face parte din eforturile Rusiei de a ocoli Ucraina in livrarile sale de gaze naturale spre Europa.TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale rusesti din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra, prin intermediul a doua linii.Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrala, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.