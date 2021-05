Ungaria a redeschis spa-urile, gradinile zoologice si salile de fitness pentru cei care s-au vaccinat

In fata complexului de bai termale s-a format o coada, iar in momentul in care s-au deschis portile s-au auzit urale din multime."Stiti, unii oameni merg la biserica, altii la bar, iar noi obisnuim sa venim aici, acesta este stilul nostru de viata", a declarat unul dintre cei care au venit sambata la baile termale, Endre Huszar. Ungaria redeschide mai multe segmente ale sectorului de servicii , programul de vaccinare ajungand sa depaseasca 40 la suta din tinta. Printre afacerile care se pot redeschide pentru cei cu dovada de vaccinare, dupa aproape sase luni de lockdown, se numara hotelurile, spa-urile, restaurantele (in interior), teatrele, cinematografele, salile de fitness, salile de sport, piscinele si muzeele.Si Gradina Zoologica din Budapesta s-a redeschis, cu o noua atractie pentru vizitatori - un elefant nascut in urma cu o saptamana.Vizitatorii care au venit la baile termale au trecut printr-un control al temperaturii si sunt obligati sa poarte masti atunci cand nu sunt in piscine sau la sauna.Potrivit AP, sunt eligibili pentru cardurile de imunitate cei care au primit cel putin o doza de vaccin si cei care s-au vindecat de Covid-19.Pana in prezent, Ungaria a raportat peste 27.000 de decese legate de infectia cu coronavirus.