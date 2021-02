Ungaria adopa o lege anti-jurnalism, privind folosirea dronelor. Masura vine dupa ce presa a publicat fotografii cu proprietatile somptuoase ale unor apropiati ai lui Viktor Orban

Cazul a fost clasat

Gabi Horn declara ca, dupa aparitia unuia dintre articolele sale cu privire la averea unui oligarh pe site-ul publicatiei Atlaszo, a crezut la inceput ca a fost deschisa o ancheta de coruptie, dar "s-a dovedit ca de fapt noi am facut obiectul unei sesizari pentru 'culegere ilegala de date'".In cele din urma, cazul a fost clasat fara urmari, dar la inceputul lunii ianuarie a intrat in vigoare o noua legislatie pentru "protejarea vietii private si definirea normelor de securitate", in conformitate cu o directiva europeana, conform argumentatiei oficiale.De acum inainte, difuzarea imaginilor cu resedinte luate cu drona fara permisiunea proprietarului poate fi pedepsita cu un an de inchisoare.Acest text "complica sarcina celor care ancheteaza coruptia si deturnarea banilor publici si a fondurilor europene", spune jurnalista Gabi Horn. Legea respectiva "vizeaza in mod clar reporterii curiosi", adauga ea."Vom continua, dar cu perspectiva putin incantatoare a unor posibile proceduri penale", continua ea, chiar daca nu crede ca judecatorii ar trimite jurnalisti dupa gratii dintr-un astfel de motiv.De la revenirea in 2010 la putere a premierului suveranist Viktor Orban , impedimente serioase in calea libertatii presei au fost constatate in aceasta tara din Europa centrala, noteaza agentia franceza de presa.Organizatia Reporteri fara frontiere (RSF) a calificat controlul exercitat asupra mass-media din Ungaria "fara precedent in Uniunea Europeana '.In acest peisaj cu tot mai multe restrictii, unde "canalele oficiale aproape niciodata nu raspund solicitarilor", utilizarea dronelor s-a dovedit a fi deosebit de utila, subliniaza jurnalista ungara de 53 de ani.Site-ul sau a publicat mai multe inregistrari video realizate cu drona anul trecut, in special cu proprietati ale tatalui si ginerelui premierului Orban.Aceste clisee "cantaresc mai mult decat o mie de cuvinte: arata oamenilor obisnuiti dimensiunea socanta a prosperitatii celor puternici", insista Gabi Horn.Pentru un articol despre Lorinc Meszaros, un prieten din copilarie si apropiat al lui Viktor Orban, ea a fost interogata de politie, noteaza AFP. Acesta este astazi cel mai bogat om din Ungaria, cu o avere estimata la 1,4 miliarde de euro, potrivit revistei Forbes, in timp ce firmele sale castiga in mod regulat contracte de achizitii publice finantate din fonduri de stat si europene. Ungaria se situeaza pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste coruptia, conform clasamentului ONG Transparency International, alaturi de Romania si Bulgaria AFP a solicitat un comentariu Ministerului Inovarii si Tehnologiei (ITM) de la Budapesta, aflat la initiativa textului respectiv de lege, dar nu a primit un raspuns."In multe cazuri, libertatea presei prevaleaza asupra sferei private si este o eroare sa nu se fi tinut cont de acest element in lege", comenteaza avocata Monika Richlach, specialista in protectia datelor.Dincolo de cercul media, piloti de drone comerciale sau simpli amatori au denuntat aceasta lege, apreciind ca ea trece, cu mult, dincolo de normele europene. Bunaoara, noua lege face obligatorie inregistrarea oricarei drone inzestrata cu o camera, precum si instruirea proprietarului acesteia, indiferent de greutatea dispozitivului.Conform textului, cererea pentru solicitarea permisiunii din partea autoritatilor trebuie depusa cu 30 de zile inainte de zbor."Este mai strict decat in China!", exclama indignat Balazs Kaplar, un fotograf care s-a intors recent de la Beijing, dupa 15 ani cat a stat acolo.In prezent, putini dintre cei aproximativ 10.000 de utilizatori de drone din Ungaria se conformeaza noilor reguli, spune Zoltan Helmeczi, proprietarul unui magazin din Budapesta care vinde aparate al brandului chinez DJI, o activitate in plina expansiune din 2018."O reglementare este necesara, dar aceasta este prea mult", reactioneaza comerciantul, a carui afacere a fost afectata mai intai de pandemie, iar apoi de aceasta schimbare legislativa."Aceasta este tehnologia viitorului care ar trebui incurajata si nu obstructionata", afirma el in fata rafturilor pline de drone stralucitoare, intr-un magazin in care nu prea intalnesti clienti.