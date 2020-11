Ungaria anunta ca va incepe testele cu vaccinul rusesc anti-Covid

https://www.mediafax.ro/coronavirus/primul-stat-ue-care-testeaza-vaccinul-rusesc-anti-covid-19-19743169

Daca vaccinul va fi considerat eficient, se vor comanda cantitati mai mari in a doua jumatate a lunii ianuarie, scriePeter Szijjarto, ministrul ungar al afacerilor externe si al comertului, a declarat ca tara sa se afla in "negocieri avansate" pentru obtinerea vaccinului de la Moscova.Vaccinul rusesc Sputnik V a fost criticat de mai multi specialisti din cauza ritmului rapid de aprobare si a informatiilor limitate cu privire la eficacitatea acestuia.UE a incheiat acorduri cu cateva companii farmaceutice, printre care si Pfizer-BioNTech, pentru achizitionarea a mai mult de 1 miliard de doze.Fondul suveran de investitii al Rusiei, care finanteaza dezvoltarea vaccinului, a declarat miercuri ca studiile intermediare au aratat ca acesta are o eficienta de 92%.Citeste si: Ungaria anunta noi restrictii pentru a stopa raspandirea noului coronavirus. Scolile si restaurantele, inchise de marti