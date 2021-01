UPDATE Ungaria a aprobat utilizarea vaccinului chinezesc Sinopharm, o premiera in Uniunea Europeana

Serbia a primit un milion de doze

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei pentru radioul de stat ca un acord privind achizitia vaccinului ar putea fi incheiat in curand. Guvernul ungar monitorizeaza indeaproape rezultatul inocularilor in masa cu acest vaccin in Serbia vecina, a mai spus el.Orban a mai spus ca personal va alege vaccinul chinezesc, intrucat in el are cea mai mare incredere."Astazi, OGYEI (autoritatea ungara pentru medicamente) a emis aprobarea de a utiliza si vaccinul Sinopharm, asa ca dupa Pfizer, Moderna, AstraZeneca si vaccinul rusesc Sputnik, putem conta si pe vaccinul Sinopharm", a declarat in cadrul unui briefing Cecilia Muller, sefa Directiei de sanatate publica din Ungaria.Ungaria, care de multe ori a urmat propriul drum in politicile sale economica si privind migratia in cadrul UE, a optat pentru achizitionarea de vaccinuri din Rusia si China pentru a accelera campania de vaccinare.In tara cu aproape 10 milioane de locuitori, in total 364.909 de persoane au fost infectate pana acum cu COVID-19, iar 12.374 au murit de noul coronavirus, potrivit datelor guvernului.Desi numarul noilor infectari este in scadere, peste 3.600 de oameni sunt inca in spitale, punand sub presiune sistemul de sanatate, astfel ca guvernul a extins restrictiile antiepidemice pana pe 1 martie. Printre ele se afla o interdictie de circulatie pe timp de noapte incepand cu ora 19.00 GMT, iar restaurantele si cafenelele sunt deschise numai pentru livrari.In aceasta luna, Serbia a primit un milion de doze de vaccin Sinopharm, devenind prima tara europeana care incepe un program de vaccinare cu acest vaccin.Ungaria a precizat ca primul sau transport ar putea cuprinde pana la un milion de doze.Orban a mai spus ca daca Ungaria va reusi sa primeasca vaccinul chinezesc, ar putea inocula in jur de 1,7 milioane de persoane pana in martie.Guvernul lui Orban este sub presiune sa redeschida economia cat de curand posibil dupa ce pandemia a dus anul trecut la cea mai grava recesiune de la criza financiara globala, noteaza Reuters. Ungaria va organiza alegeri generale anul viitor.Citeste si: