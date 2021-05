Ungaria va bloca noul acord comercial al UE cu Africa, Caraibe si Pacific din cauza clauzelor privind migratia

Refuzul Budapestei de a ratifica acordul incheiat cu cele 79 de tari terte, convenit de negociatorii europeni in decembrie, risca sa puna in pericol ani de discutii menite sa actualizeze vechiul acord cu tarile ACP - denumit Acordul de la Cotonou - cu noi dispozitii privind protectia mediului, drepturile omului si migratia. Toate propunerile noastre au fost eliminate de pe masa , asadar cu siguranta nu ne vom pune numele pe acest acord", a explicat Szijjarto refuzul tarii sale de a subscrie acestui acord, care pentru a intra in vigoare trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre ale UE Noul acord include clauze privind preluarea inapoi de catre tarile ACP a propriilor cetateni migranti carora le este respinsa cererea de azil in UE, dar in acelasi timp deschide calea unei migratii legale dinspre aceste tari catre UE, de exemplu prin vize sau reunificari familiale, lucru cu care Ungaria nu este de acord.Premierul acestei tari, Viktor Orban , a declarat intr-un interviu in septembrie ca Budapesta nu doreste "o societate paralela, ori o societate deschisa sau o cultura amestecata" create in UE de migrantii musulmani.Pe de alta parte, Peter Szijjarto a cerut ca UE sa renunte la "preconditiile politice" in semnarea acordurilor comerciale. UE nu trebuie sa asocieze comertul si economia cu chestiuni care nu au nimic de-a face cu vreuna dintre acestea, a adaugat el, potrivit agentiei MTI. Exista o nevoie presanta pentru pasi urgenti care sa restabileasca greutatea pe care UE a avut-o in economia mondiala si in comertul global", a argumentat seful diplomatiei ungare. Ungaria, tara ale carei exporturi au reprezentat anul trecut 83% din PIB-ul sau, doreste ca UE sa intre intr-o cooperare institutionala stransa cu zona de comert liber din Orientul Indepartat, estimand ca pierderea unei asemenea oportunitati va costa mult UE si va afecta incasarile din exporturi ale statelor membre.