Ungaria, condamnata de Curtea de Justitie a UE pentru infiintarea unor "zone de tranzit" pentru azilanti, la frontiera cu Serbia

CJUE stabileste ca "limitarea accesului la procedura privind protectia internationala, retentia ilegala a solicitantilor acestei protectii in zone de tranzit si expulzarea itr-o zona frontaliera a cetatenilor unor tari terte aflati intr-un sejur ilegal, fara respectarea garantiilor cu privire la o procedura de intoarcere constituie incalcari ale dreptului Uniunii" Europene, anunta ea intr-un comunicat.Curtea a dispus, in mai, ca Ungaria sa elibereze solicitantii de azil care se aflau in tabere din aceste zone de tranzit la frontiera cu Serbia, stabilind ca erau retinuti fara motiv.Guvernul suveranistului Viktor Orban a fost nevoita, astfel, sa evacueze aceste tabere."Zonele de tranzit" de la Roszke si Tompa au fost infiintate dupa ce Ungaria a ridicat garduri de sarma ghimpata de-a lungul frontierei cu Serbia si Croatia, in 2015, in toiul crizei migratiei.