Ungaria cumpara o mare cantitate de vaccin impotriva Covid-19 Sputnik V din Rusia

Agentia Europeana a Medicamentului nu a aprobat Sputnik V

Ungaria devine astfel UE ) care iese din rand si aproba in mod unilateral folosirea vaccinului candidat rusesc, in contextul in care in Europa creste frustrarea fata de intarzieri in aprovizionarea cu vaccinuri dezvoltate de catre laboratoare occidentale - ceea ce poate afecta relansarea economica.Acest acord intervine la o zi dupa ce autoritatea ungara de reglementare a medicamentelor a dat unda verde vaccinurilor impotriva covid-19 britanic AstraZeneca si rusesc Sputnik V, in contextul in care Budapesta depune eforturi sa ridice restrictiile impuse din cauza epidemiei in vederea uneirelansaria economiei.si urmeaza sa ia o decizie cu privire la vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford la 29 ianuarie.Intr-o trasmisiune in direct pe Facebook de la o reuniune cu omologul sau rus Serghei Lavrov, ministrul ungar a anuntat ca vaccinul Sputnik V urmeaza sa fie livrat in trei etape si ca detalii cu privire la volumul expediat urmeaza sa fie comunicate ulterior."Sunt foarte fericit sa anunt ca am semnat azi un acord in virtutea caruia Ungaria poate sa cumpere o mare cantitate de vaccin rusesc in trei transe", anunta Szijjarto, care subliniaza ca utilizarea acestui vaccin ar putea sa permita Guvernului lui Viktor Orban sa ridice mai devreme restrictiile implemenatte in lupta impotriva pandemiei covid-19.Premierul ungar Viktor Orban si-a aparat abordarea, apreciind ca autorizarea utilizarii mai multor vaccinuri este cea mai buna, stimuleaza concurenta si obliga producatorii sa accelereze livrarile."Nu avem nevoie de explicatii, avem nevoie de vaccinuri", a subliniat premierul suveranist la postul public de radio.Guvernul conservator ungar intretine "bune relatii pragmatice" cu Moscova de cand se afla la putere in 2010.Ungaria depinde de gazele naturale importate din Rusia.Potrivit Moscovei, vaccinul Sputnik V are o eficienta de 92% impotriva covid-19, potrivit unor rezultate intermediare., insa datele finale ale testelor nu au fost publicate.Oamenii de stiinta sunt ingrijorati de rapiditatea cu care Moscova a lansat vaccinul si o campanie de vaccinare - inainte de incheierea testelor cu privire la sigurtanta si eficienta acestuia.Rusia a depus miercuri o cerere de omologare a vaccinului Sputnik V in Uniunea Europeana, in vederea unei examinari luniiviitoare a EMA.