Ungaria, despre cerintele lui Barroso pe constitutie: Preocupari lipsite de fundament

Scrisoarea in care presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cere clarificari privind amendamentele aduse Constitutiei Ungariei evoca "amenintari" si contine "preocupari lipsite de fundament", apreciaza vicepremierul ungar Tibor Navracsics.

"Oficialii europeni sustin cel mai frecvent ca problema o reprezinta contextul, ca atitudinea Ungariei ridica semne de intrebare, nu masurile legislative punctuale", a spus Navracsics, citat de MTI.

El a notat, de asemenea, ca Uniunea Europeana a incercat fara succes sa demonstreze ca legile ungare intra in contradictie cu reglementarile comunitare.

Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, i-a scris vineri premierului Ungariei, Viktor Orban, exprimand "grave preocupari" in legatura cu amendamentele aduse Constitutiei ungare si cerandu-i sa raspunda fara ambiguitate. "Conform concluziilor analizelor noastre, Comisia Europeana are grave preocupari privind compatibilitatea celei de-a patra modificari a Constitutiei Ungariei cu reglementarile Uniunii Europene si cu principiile statului de drept", se arata intr-un comunicat al Executivului UE.

In replica, premierul Viktor Orban a anuntat ca va acorda "cea mai mare atentie" criticilor exprimate de Comisia Europeana privind modificarea Constitutiei. "Voi acorda cea mai mare atentie punctelor pe care le-ati evidentiat; deja am initiat demersurile necesare in acest sens", a explicat Orban.

Viktor Orban a respins vehement, in mod repetat, criticile internationale privind modificarile aduse Constitutiei Ungariei, afirmand ca amendamentele respecta "valorile europene".

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a criticat modificarile aduse Constitutiei Ungariei. "Preocuparile partenerilor europeni si prietenilor Ungariei, in special cele privind limitarea competentelor Curtii Constitutionale, trebuie luate in serios", a declarat Merkel in martie.

Parlamentul Ungariei a adoptat in martie controversatul proiect de modificare a Constitutiei, in pofida criticilor formulate de opozitie, de Consiliul Europei si de Uniunea Europeana. Comisia Europeana si Consiliul Europei si-au exprimat "preocuparea" in legatura cu modificarile aduse Constitutiei Ungariei.

"Modificarile aduse Constitutiei Ungariei starnesc preocupare in legatura cu respectarea statului de drept, a reglementarilor UE si a normelor Consiliului Europei", conform unui comunicat semnat de presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, si de Thorbjorn Jagland, secretarul general al CoE.

