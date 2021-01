Ungaria incalca in continuare reglementarile privind azilul, in ciuda unei sentinte a Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Dupa decizia din 17 decembrie a CJUE, politia de frontiera ungara a obligat peste 3000 de migranti sa treaca granita in Serbia, fara a le permite sa depuna cereri de azil, a afirmat duminica Andras Lederer, reprezentant al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. El a apreciat ca este vorba de "o incalcare fatisa a legii"."Este revoltator ca lucrurile continua asa", a spus Lederer.CJUE a decis ca prin deportarea migrantilor fara o analiza individuala a fiecarui caz si fara masurile de protectie corespunzatoare Ungaria incalca legislatia Uniunii Europene privind azilul si principiul nereturnarii.Nereturnarea este principiul legislatiei internationale conform caruia "nimeni nu trebuie returnat intr-o tara unde ar fi supus torturii, tratamentelor crude, inumane sau degradante, ori pedepselor si altor vatamari ireparabile", explica oficiul Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.Ungaria a inceput deportarile nediscriminatorii in toamna lui 2015, cand guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis construirea unui gard metalic la frontiera cu Serbia. Autoritatile ungare sustin ca deportarile constituie respingeri ale cererilor de azil, in urma carora politistii de frontiera "escorteaza" "migrantii ilegali" la portile din gard, pe unde pot intra in Serbia.