Guvernul Ungariei continua investitiile in Transilvania. Programul de Bunastare Digitala, extins in Mures, Harghita si Covasna

Coordonatoarea biroului transilvan al Programului de Bunastare Digitala, Sarolta Besenyei, a declarat ca, pentru inceput, va fi implementata una dintre masurile Programului Digital Village, constand intr-un sondaj de opinie pentru a se vedea necesitatile comunitatilor."Programul Digital Village isi propune sa ridice nivelul de trai al celor care locuiesc la sate prin utilizarea de solutii digitale inteligente si sa consolideze beneficiile traditionale ale modului de viata rural. Programul isi propune sa faca regiunile atractive pentru cei care locuiesc in zonele rurale si pentru cei care doresc sa se stabileasca in sate. Sondajul de opinie va evidentia necesitatile si preferintele locale si va face o evaluare a starii digitalizarii", a declarat Sarolta Besenyei.Presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, a aratat ca dezvoltarea oraselor si regiunilor inteligente se bazeaza pe cooperarea tuturor actorilor, incepand cu reprezentantii guvernamentali, ai administratiilor, ai agentilor economici, ai lumii stiintifice, ai societatii civile, precum si ai cetatenilor. Dezvoltarea unor solutii inteligente presupune un program unic pentru fiecare comunitate si, in paralel cu dezvoltarea tehnologiei, necesita corectie si monitorizare continua.Scopul sondajului este sa se formuleze propuneri care sa reflecte nevoile comunitatii locale, cu ajutorul carora sistemul de servicii al administratiei sa poata fi organizat mai eficient, inclusiv transportul public local, partea de sanatate si latura sociala, dezvoltarea durabila si economica, gestionarea deseurilor, producerea de energie sau organizarea de servicii bazate pe resurse locale. Rezultatul cercetarii va fi util pentru factorii de decizie municipali si guvernamentali cu privire la nevoile locale specifice, tendintele si problemele care trebuie abordate", a spus Peter Ferenc. La prezentarea Programului Digital Village , de joi, de la Targu Mures, au participat directorul general al Digitalis Jolet Nonprofit Kft (Programul de Bunastare Digitala, n.r.), Laszlo Jobbagy, directorul general adjunct pentru dezvoltarea intreprinderilor digitale din Digitalis Jolet Nonprofit Kft., Attila Balla, si presedintii Consiliilor Judetene Mures, Harghita si Covasna.