Budapesta nu se clinteste in fata presiunii UE privind legea anti-LGBT: Bruxellesul nu este in masura sa spuna cine si cum ar trebui sa ii creasca pe copii

Ursula von der Leyen, avertisment pentru Ungaria

Potrivit agentiei ungare de presa MTI, Gergely Gulyas a declarat ca Budapesta "va rezista presiunii Bruxellesului de a determina Ungaria sa permita prezenta activistilor LGBTQ in gradinite si scoli", adaugand ca protejarea copiilor este unul dintre cele mai importante obiective.El a mai spus ca, in afara Constitutiei din Ungaria, si Carta Drepturilor Fundamentale din UE sustine ca cresterea copiilor este datoria parintilor.Gergely Gulyas a denuntat ceea ce el a numit "campania fara precedent" impotriva Ungariei lansata de UE."Bruxellesul nu este in masura sa spuna cine ar trebui sa ii creasca pe copii si nici cum", a declarat el, ca reactie la o dezbatere din cursul diminetii in Parlamentul European, potrivit AFP.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a atentionat miercuri Ungaria ca trebuie sa renunte la legea care interzice scolilor sa foloseasca materiale considerate a promova homosexualitatea sau schimbarea de sex, pentru ca in caz contrar Bruxellesul va deschide o procedura de infringement Premierul ungar Viktor Orban, care se va confrunta cu alegeri parlamentare anul viitor, a devenit tot mai radical in privinta politicilor sociale, intr-o autoproclamata lupta de a apara in fata liberalismului occidental ceea ce el sustine ca sunt valorile crestine traditionale ale Ungariei.Guvernul de la Budapesta sustine ca noua lege nu ii vizeaza pe homosexuali, ci urmareste protectia copiilor, ai caror parinti ar trebui sa joace rolul principal in educatia lor sexuala. Uniunea Europeana isi va apara valorile si va actiona impotriva legii din Ungaria care este considerata discriminatorie fata de LGBT, a dat asigurari in urma cu doua saptamani presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la capatul unui summit unde aceasta masura a starnit proteste, relateaza AFP."Aceasta noua lege din Ungaria este clar discriminatorie si, asa cum se intampla intr-o democratie, vom lupta impotriva, folosind instrumente juridice" aflate la dispozitia noastra, a spus ea intr-o conferinta de presa.Bruxellesul poate sa deschida o procedura de infringement pentru incalcarea dreptului european, care poate duce la sesizarea Curtii de Justitie a UE si la sanctiuni.La randul sau, premierul portughez Antonio Costa, a carui tara asigura pana la sfarsitul lunii presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a spus ca "nu poti fi membru al UE daca nu respecti si nu accepti valorile sale".In cadrul unei dezbateri tensionate de joi, majoritatea liderilor europeni l-au criticat pe premierul ungar Viktor Orban pentru legea controversata. Premierul olandez Mark Rutte a sugerat chiar activarea Articolului 50 din Tratat pentru iesirea din UE, cum a facut Marea Britanie , daca valorile UE nu ii convin liderului de Budapesta.Insa aceasta perspectiva a fost exclusa de sefa CE. "In Ungaria exista zece milioane de locuitori si sunt ferm convinsa ca exista zece milioane de motive bune ca Ungaria sa ramana membra a UE", a subliniat ea.