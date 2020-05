Ungaria mentine deocamdata restrictiile de calatorie pentru Romania si Ucraina

Ziare.

Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina de 14 zile, a precizat Lakatos.Relaxarea restrictiilor legate de cele doua tari face obiectul unei analize atente, a mai spus el, afirmand ca Romania si Ungaria "nu arata in prezent nicio intentie" de a face pasi similari.Pe de alta parte, in baza unui decret intrat in vigoare sambata, cetatenii ungari care vin din Bulgaria pot intra fara restrictii in tara, chiar daca au tranzitat prin Romania, a anuntat Tibor Lakatos.Responsabilul ungar a avertizat ca epidemia nu a luat sfarsit si le-a cerut concetatenilor sai sa respecte in continuare distantarea sociala in timpul vacantelor si al deplasarilor interne.