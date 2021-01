Ungaria prelungeste restrictiile anti-COVID pana la 1 martie, inclusiv inchiderea scolilor gimnaziale si a restaurantelor

Masurile de lockdown

Cumpara vaccinuri din Rusia

Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum ar duce la un lockdown mai strict mai tarziu si ca Ungaria va putea incepe sa mai renunte la masuri daca numarul cazurilor de coronavirus scade semnificativ sau daca sunt vaccinate suficient de multe persoane."Masurile adoptate in noiembrie au ajutat la incetinirea si tinerea sub control a pandemiei", a spus seful de cabinet al premierului."Expertii spun ca, in absenta unui vaccin, orice relaxare ar duce la un nou val si chiar la restrictii mai dure mai tarziu", a adaugat Gergely Gulyas.Actualele masuri din lockdown, printre care se numara o interdictie de circulatie pe timp de noapte si inchiderea scolilor gimnaziale si a restaurantelor, ar urma sa expire luni. Gergely Gulyas a spus ca guvernul va cere parlamentului sa extinda cu 90 de zile prerogativele de urgenta ale executivului.Ungaria a vaccinat pana joi 161.215 persoane cu doze de la Pfizer si Moderna, conform guvernului. Gergely Gulyas a spus ca vaccinurile care vin prin procesul de achizitie al UE nu vor fi suficiente pentru a obtine inocularea in masa.Ungaria, tara cu o populatie de circa 10 milioane de locuitori, a raportat 363.450 de cazuri si 12.291 de decese.Gergely Gulyas a spus ca Ungaria, care saptamana trecuta a devenit primul stat membru al UE care cumpara vaccinul Sputnik V din Rusia, va primi prima transa cu aceste doze pana la sfarsitul lui februarie, fiind suficiente pentru a inocula 300.000 de persoane.Guvernul lui Orban este sub presiunea de a redeschide economia cat mai repede posibil, inainte de alegerile legislative din 2022, dupa ce prabusirea cauzata de pandemia de anul trecut a dus la cea mai puternica recesiune in Ungaria de la criza financiara globala.Gergely Gulyas a precizat ca guvernul va accelera procesul de aprobare a vaccinurilor, oferind permisiunea de utilizare in regim de urgenta oricui vaccin care a fost deja administrat unui numar de cel putin un milion de persoane la nivel mondial.Totusi, a adaugat el, autoritatile sanitare locale vor analiza orice nou vaccin care ar urma sa fie folosit in Ungaria.