Protest al asistenţilor medicali la Budapesta. Cer să fie plătiţi mai bine pentru a stăvili exodul de forţă de muncă

Vaccinarea anti-COVID devine obligatorie pentru personalul sanitar

Ca multe ţări est-europene, Ungaria suferă din cauza lipsei de medici şi de personal medical în contextul în care salariile locale pălesc prin comparaţie cu cele din Europa occidentală, comentează agenţia citată.Asistenţi medicali îmbrăcaţi în tricouri albe şi având asupra lor baloane albe s-au strâns într-o piaţă din centrul Budapestei. Sute dintre ei au sosit din afara capitalei şi au călătorit ore bune pentru a participa la miting.Între 400 şi 500 de asistenţi medicali părăsesc Ungaria în fiecare an, a declarat Zoltan Balogh, preşedintele Camerei profesioniştilor din domeniul sănătăţii din Ungaria. Iar, potrivit unui sondaj online realizat luna trecută de acest organism, peste 1.000 de asistenţi au declarat că iau în calcul să plece din Ungaria.Organizaţia de profil l-a invitat şi pe ministrul resurselor umane Miklos Kasler să ia parte la protest, însă acesta nu a participat, în schimb a trimis o scrisoare în care le mulţumea lucrătorilor sanitari pentru activitatea lor.Cea mai importantă revendicare a asistenţilor medicali este o creştere a salariilor proporţională cu cea oferită recent medicilor. Parlamentul a adoptat în octombrie 2020 legislaţia privind sistemul sanitar şi care s-a tradus printr-o creştere substanţială a salariilor doctorilor, însă creşterea nu s-a aplicat şi asistenţilor medicali ale căror salarii au fost mărite doar gradual din 2019.Noua lege adoptată îi obliga totodată pe lucrătorii din domeniul sanitar să aleagă între a lucra în sectorul de stat sau în cel privat. Aproape 4.000 de oameni, adică 3,7% din întregul personal medical, au decis să demisioneze din sectorul public de sănătate înainte de expirarea termenului limită până la care puteau opta, stabilit pentru martie 2021. Ordonanţa guvernamentală prin care administrarea primelor două doze de vaccin anti-COVID va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar în Ungaria intră în vigoare la jumătatea lunii august, anunţă MTI. Administrarea celei de-a treia doze de vaccin nu va fi obligatorie pentru personalul sanitar.Ordonanţa guvernamentală va intra în vigoare la data de 15 august, iar cei care lucrează în domeniul sănătăţii vor avea la dispoziţie 15 zile pentru a începe vaccinarea, a declarat Ágnes Galgóczi, şeful departamentului de epidemiologie din cadrul Centrului Naţional pentru Sănătate Publică.Galgóczi a explicat că vaccinarea este obligatorie pentru toţi cei care lucrează în domeniul sănătăţii şi nu s-au vaccinat încă: pentru cei care furnizează servicii de îngrijire de bază, cei din ambulatorii, cei din spitale, cei de pe ambulanţă, cei din industria farmaceutică, cei care furnizează servicii de transport pentru pacienţi – indiferent că lucrează în sistemul de stat sau în sistemul privat. În plus, vaccinarea este obligatorie şi pentru toţi cei care lucrează în cadrul instituţiilor de servicii sociale.Vaccinarea este obligatorie şi pentru toţi cei care doresc să se angajeze în acest domeniu; după angajare, personalul are la dispoziţie 15 zile pentru a se prezenta în vederea administrării primei doze, a spus şeful departamentului de epidemiologie.