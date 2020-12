Ungaria raporteaza 182 de decese cauzate de coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic de pana acum

Tot in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.635 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul total al deceselor a ajuns la 5.324, din 231.844 de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2.Miercuri, Ungaria avea a cincea cea mai ridicata rata a deceselor la 100.000 de locuitori pe o perioada de doua saptamani, conform Centrului European de Prevenire si Combatere a Bolilor.Guvernul premierului Viktor Orban a impus un lockdown partial in urma cu trei saptamani pentru a limita raspandirea coronavirusului, printre masurile decise fiind inchiderea scolilor gimnaziale si restrictii de deplasare dupa ora 19.00 GMT.Scolile primare au ramas deschise in pofida unui apel al sindicatului PDSZ al cadrelor didactice adresat guvernului de a dispune intrarea imediata in vacanta de iarna.Guvernul Orban urmeaza sa decida daca reglementarile actuale vor fi modificate pentru perioada sarbatorilor de iarna.