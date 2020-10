Ungaria va construi pe malul Dunarii o pista de biciclete spectaculoasa

Prima astfel de pista urmeaza sa fie realizata, printr-un program pilot, pe sectiunea de doi kilometri a pistei internationale Eurovelo6 din judetul maghiar Komarom-Esztergom, a declarat, miercuri, pe postul public de stiri M1, Laszlo Mosoczi, secretarul de stat responsabil pentru politica de transporturi din cadrul Ministerului Inovatiei si Tehnologiei din Ungaria.Materialul special, care ziua poate colecta si stoca energia solara, iar noaptea poate da lumina, va fi instalat in sase locuri diferite. Particulele de silicat incorporate in rasina vor fi amestecate cu materialul din care se realizeaza al patrulea strat al pistei, stratul de uzura, apoi vor fi intinse pe suprafata pistei in diferite densitati, in asa fel incat luminozitatea obtinuta sa fie una placuta, care nu deranjeaza ochiul uman.Aceasta solutie ecologica contribuie la siguranta circulatiei nocturne a biciclistilor, prevenind accidentele, a adaugat secretarul de stat, conform MTI.Oficialul ungar a mentionat, de asemenea, ca in urma instalarii acestei noi tehnologii, costurile realizarii pistei pentru biciclete cresc cu doar 4-5%.