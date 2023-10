Viktor Orban a fost infectat cu "virusul Bonaparte"

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, este de invinuit pentru ca lucrurile au scapat de sub control in aceasta tara. Liderul Guvernului de la Budapesta este infectat cu "virusul Bonaparte".

Aceasta este parerea exprimata de jurnalistul german Martin Winter, intr-un articol publicat in cotidianul german din Munchen, Suddeutsche Zeitung.

Viktor Orban este acuzat ca isi foloseste majoritatea de doua treimi din Parlamentul maghiar pentru a subordona statul lui si partidului sau.

In inima Europei, se ridica o democratie cu trasaturi autoritare, iar Bruxellesul nu este fara vina, se mai spune in articolul publicat in cotidianul german. Totodata, capitala Belgiei este acuzata ca "s-a uitat in cealalata directie" prea mult timp si a raspuns ezitant la semnele unei dezvoltari nedemocratice.

Ungaria, vazuta odata ca un exemplu stralucitor printre noii membri ai Uniunii Europene, a devenit cea mai mare problema a sa. Tara nu este doar aproape de a fi ruinata financiar, ci, mai rau, pe marginea unui faliment al democratiei, potrivit jurnalistului german.

Uniunea Europeana trebuie sa opreasca acest proces pentru a proteja poporul maghiar, dar si pe sine, de orice rau. Daca Guvernului de la Budapesta ii este permis sa scape nepedepsit cu actiunile sale, atunci codul european al valorilor nu valoreaza nici cat hartia pe care este scris.

Europa, care reprezinta un refugiu al democratiei, al drepturilor omului si al libertatii, ar putea sa piarda credibilitatea in toata lumea, mai spune Martin Winter in articolul sau.

Acesta mai scrie ca situatia din Ungaria este "fara precedent in istoria Uniunii Europene".

