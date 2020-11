Viktor Orban acuza ca statele europene bogate, in frunte cu Germania, scot anual din Ungaria suma de 6 miliarde de euro: "Noi primim din bugetul UE aproximativ 4 miliarde de euro"

Seful guvernului de la Budapesta a adaugat ca Martin Schulz a atacat Ungaria timp de ani de zile pentru faptul ca isi apara granitele si nu accepta imigranti. "Desi legatura dintre cele doua lucruri este evidenta", a remarcat premierul.In scrisoarea pe care a transmis-o si agentiei ungare de presa MTI , Viktor Orban a reactionat la faptul ca Martin Schulz a acuzat Ungaria ca oprima presa, ca da dovada de antisemitism si ca este profitoare, lucruri pe care le-a declarat la postul de radio german Deutschlandfunk.In raspunsul sau, Viktor Orban a punctat ca Martin Schulz nu are dreptate, ci contrar afirmatiilor sale, presa maghiara este mai libera si mai diversa decat cea germana."In ceea ce priveste antisemitismul, in Ungaria este de neconceput ceea ce in Germania se poate intampla chiar si astazi: hartuirea deschisa a evreilor, abuzul impotriva acestora", a scris prim-ministrul.Orban a adaugat ca Martin Schulz a atacat Ungaria timp de ani de zile pentru faptul ca isi apara granitele si nu accepta imigranti. "Legatura dintre cele doua lucruri este evidenta", a remarcat premierul.Potrivit premierului ungar, "cea mai mare minciuna" a lui Martin Schulz se refera la fondurile UE "Schulz si multi alti germani se comporta de parca ar da bani tarilor mai sarace, de parca ar fi contributori net. De fapt, este taman invers: ei sunt beneficiarii net ai unui sistem economic european numit piata unica. Nu fac decat sa returneze celorlalte state membre, prin intermediul bugetului Uniunii Europene, o parte din profiturile produse pe piata unica, iar mare parte din acesti bani ajunge, oricum, tot la ei", a explicat.Aceasta este realitatea echilibrului de putere economica in Europa, iar noi trebuie sa traim cu asta, a spus Viktor Orban.Potrivit acestuia, "este o ipocrizie grava cand unii politicieni germani se asteapta ca noi sa mai fim si recunoscatori pentru asta".Prim-ministrul a mai explicat ca, in cazul Ungariei, statele mai bogate ale Uniunii Europene, cu Germania in frunte, scot din Ungaria aproximativ 6 miliarde de euro pe an, cu diverse titluri. Intre timp, Ungaria primeste din bugetul UE aproximativ 4 miliarde de euro pe an, a punctat."Situatia este clara. Faptul ca Ungaria este membra a UE nu costa Germania, ci Germania este cea care castiga bani de pe urma noastra", a spus Orban.Mai mult decat atat, aceasta suprematie germana nu se datoreaza harniciei sau cunostintelor mai mari ale germanilor. "Pur si simplu, este vorba despre faptul ca Ungaria a trait sub ocupatie sovietica, in timp ce din Germania s-a aflat sub aceeasi ocupatie doar o treime. Germania de Vest a putut acumula capital timp de 45 de ani, in timp ce noi am fost jefuiti in mod constant de comunistii sovietici", a scris Viktor Orban.Prim-ministrul Ungariei a subliniat ca avantajul competitional mostenit de vest se diminueaza pe masura ce Europa Centrala vine puternic din urma, iar pana la sfarsitul anilor 2020 vor exista conditii de concurenta echitabile - partial in urma politicii de convergenta a Uniunii Europene. "Pana atunci, cerem mai mult control de sine de la domnul Schulz si prietenii sai", a adaugat premierul.