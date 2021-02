Viktor Orban cere Parlamentului de la Budapesta sa extinda puterile speciale ale guvernului pentru a putea combate COVID-19

"Vrem mai mult decat doar sa intoarcem semnulde pe usa noastra. Vrem sa redeschidem economia si intreaga viata civila", a declarat Orban in fata alesilor ungari.Seful executivului de la Budapesta a subliniat ca Ungaria are nevoie de vaccinuri mai rapid decat sunt ele disponibile in Uniunea Europeana , fiind necesare importuri de vaccin din Rusia si China, ca si din Occident. Un numar de 336.297 persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19, iar 129.339 au primit si doza de rapel. Restrictiile introduse in Ungaria in toamna lui 2020 pentru limitarea raspandirii noului coronavirus au fost prelungite pana la 1 martie. Pana luni dimineata numarul persoanelor decedate in Ungaria din cauza noului coronavirus a ajuns la 13.752, dintre care 46 in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor cu COVID-19 este in prezent de 388.799, dintre care 72.340 numai in capitala Budapesta.In spitalele ungare sunt internati 3.883 de pacienti cu COVID-19. In carantina oficiala la domiciliu se afla 20.718 de oameni, iar pana acum au fost efectuate 3.388.457 de teste Real Time PCR.