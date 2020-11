Viktor Orban explica de ce Ungaria s-a opus prin veto bugetului UE

Ungaria, alaturi de Polonia , si-a exprimat luni vetoul atat fata de bugetul UE , cat si fata de planul de recuperare, spunand atunci ca a facut asta deoarece legea privind bugetul include o clauza care conditioneaza accesul la bani de respectarea statului de drept."Dupa acceptarea actualei propuneri, nu ar mai fi existat niciun obstacol in conditionarea acordarii de fonduri catre statele membre de sprijinirea migratiei si in santajarea tarilor care se opun imigratiei cu sanctiuni bugetare", a transmis Orban intr-o declaratie publicata de agentia nationala de presa MTI.Premierul ungar a mai spus ca Bruxellesul nu mai considera ca tarile care isi protejeaza granitele de migratie respecta statul de drept, conform declaratiei citate de MTI.El a adaugat ca Ungaria a acceptat, in iulie, fondul de relansare si bugetul pe termen lung "deoarece suntem angajati fata de solidaritatea europeana si sprijinim ajutorul financiar pentru statele care au nevoie de el cat mai repede posibil".Bugetul si fondul de relansare ale UE nu au clauze speciale privind migratia, precizeaza Reuters.Orban este un oponent ferm al migratiei in masa, spunand ca aceasta dilueaza identitatea nationala si europeana. UE a initiat o procedura de sanctionare a Ungariei pentru incalcarea normelor democratice.In declaratia transmisa miercuri, seful guvernului de la Budapesta a insistat ca Ungaria "adera cu dedicare" la statul de drept, adaugand ca actuala conducere a tarii s-a luptat in trecut pentru democratie in fata dictaturii comuniste.El a mai spus ca in dezbaterile despre migratie din ultimii ani statul de drept a fost folosit ca o arma politica."In opinia noastra, a conditiona chestiunile economice si financiare de dezbaterile politice ar fi o mare greseala, una care ar submina unitatea europeana. Orice noua procedura care ar urma sa sanctioneze statele membre nu ar trebui introdusa decat prin modificarea in unanimitate a tratatelor. Vrem ca statele membre partenere sa adere la aceasta cerinta", a declarat Orban.Insa, potrivit unor analisti politici citati de Reuters, declaratiile lui Orban urmaresc sa atraga sprijinul votantilor sai interni prin folosirea din nou a retoricii anti-migratie.