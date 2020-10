Partidul lui Viktor Orban isi mentine majoritatea in Parlamentul Ungariei dupa un scrutin partial

Partidul populist Fidesz, aflat la guvernare, a pastrat cea de-a 6-a circumscriptie electorala din Borsod, in estul tarii, unde candidata sa Zsofia Koncz a castigat 51% din voturi impotriva singurului candidat al opozitiei, Laszlo Biro, care a obtinut 46% din voturi.De la victoria sa in capitala impotriva unui apropiat al premierului Viktor Orban in urma cu un an, opozitia din Ungaria incearca sa prezinte un front comun in alegeri pentru a incerca sa invinga partidul Fidesz, aflat la putere de zece ani.Fidesz detine 133 din cele 199 de mandate de deputat in parlamentul de la Budapesta.