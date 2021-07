Parlamentul European ''condamna in termenii cei mai fermi'' legea anti-LGBTIQ din Ungaria. Orban ii anunta ca "nu e treaba lor"

Viktor Orban nu renunta

Legea a fost descrisa de textul rezolutiei drept "un alt atac la adresa democratiei, a statului de drept si a drepturilor fundamentale". Rezolutia a fost adoptata cu 459 de voturi 'pentru', 147 'impotriva' si 58 de abtineri,PE subliniaza ca acesta nu este un incident izolat, ci "mai degraba constituie un alt exemplu intentionat si premeditat de dezmembrare treptata a drepturilor fundamentale in Ungaria", unde fobia fata de persoanele LGBTIQ sponsorizata de stat si campaniile de dezinformare au devenit instrumente de cenzura politica.Aceste incalcari ale drepturilor omului fac parte dintr-o agenda politica mai ampla de combatere a democratiei si a statului de drept, inclusiv a libertatii mass-mediei, si ar trebui considerate o incalcare sistematica a valorilor UE, considera eurodeputatii.Manifestarile recente ale acestei atitudini includ modificarea Constitutiei tarii pentru a declara ca "mama este o femeie, iar tatal un barbat", precum si interzicerea de facto a recunoasterii juridice a genului pentru persoanele transgen si intersexuale. In acest context, se noteaza in comunicatul PE, eurodeputatii isi afirma angajamentul ferm de a apara drepturile copiilor, declarand ca toleranta, acceptarea si diversitatea ar trebui sa serveasca drept principii directoare pentru a asigura respectarea intereselor copilului.Eurodeputatii solicita Comisiei Europene sa initieze o procedura accelerata de constatare a neindeplinirii obligatiilor si sa utilizeze toate instrumentele din cadrul Curtii de Justitie a UE, cum ar fi masurile provizorii si penalitatile pentru neconformitate, daca este necesar.Ei cer, de asemenea, statelor membre sa sesizeze CJUE in cazul in care Comisia nu actioneaza si sa lanseze o cerere interstatala la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.In plus, PE atrage atentia asupra unei serii de probleme din Ungaria, unde Regulamentul privind statul de drept ar trebui sa fie declansat imediat pentru a proteja bugetul UE si isi exprima profunda ingrijorare cu privire la faptul ca este posibil ca Planul de redresare si rezilienta al Ungariei sa nu fie conform cu dreptul UE.PE solicita, de asemenea, Consiliului UE si Comisiei Europene sa deblocheze Directiva privind combaterea discriminarii si sa dea curs initiativei sale privind instituirea unui mecanism permanent al UE pentru democratie, statul de drept si drepturile fundamentale.Alarmati de faptul ca legislatia maghiara seamana cu "legea privind propaganda LGBT" din 2013 din Rusia, eurodeputatii solicita Comisiei Europene sa investigheze in profunzime finantarea campaniilor anti-LGBTIQ in Europa, se mai precizeaza in comunicatul PE.Premierul ungar Viktor Orban a promis joi ca eforturile institutiilor UE si ale unor politicieni europeni de a-l determina sa renunte la legea care interzice promovarea homosexualitatii in scoli vor fi zadarnice, potrivit agentiilor Reuters si MTI.''Parlamentul European si Comisia Europeana vor ca noi sa lasam activistii si organizatiile LGBTQ in scoli si gradinite. Dar Ungaria nu doreste acest lucru'', a scris Viktor Orban intr-un mesaj pe Facebook , in ziua in care in aceasta tara intra in vigoare legea care interzice folosirea in scoli a materialelor care promoveaza homosexualitatea si schimbarea de gen, precum si a continuturilor pornografice.Aceasta este o chestiune de suveranitate nationala, iar ''birocratii de la Bruxelles nu au nicio treaba aici, orice ar face nu vom lasa activistii LGBTQ printre copiii nostri'', a promis premierul ungar.La 15 iunie 2021, Parlamentul Ungariei a votat aproape in unanimitate, cu 157 de voturi la 1, in favoarea unor norme care, sub pretextul combaterii pedofiliei, restrang libertatea de exprimare si drepturile copiilor prin interzicerea prezentei continutului LGBTIQ in materialele educationale sau in emisiunile TV pentru persoanele cu varsta sub 18 de ani. Noua lege a intrat in vigoare joi.