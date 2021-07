Viktor Orban convoacă un referendum pe tema legii anti-LGBT. Papa Francisc va avea o întâlnire cu premierul ungar

Papa, vizită la Budapesta

"În ultimele săptămâni, Bruxellesul a atacat Ungaria în legătură cu legea sa privind protecţia copiilor. Legile Ungariei nu permit propaganda sexuală în grădiniţe, şcoli, la televizor şi în reclame", spune premierul ungar într-un mesaj video postat pe Facebook Ungaria a adoptat la 15 iunie o lege care interzice ''reprezentarea sau promovarea'' în rândul minorilor a homosexualităţii sau a schimbării de sex, legea intrată în vigoare la începutul lui iulie fiind calificată de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , drept o "ruşine" şi descrisă drept "un atac la adresa democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor fundamentale", într-o rezoluţie a Parlamentului European. La 15 iulie, Comisia Europeană a anunţat că a declanşat o procedură de infringement împotriva Ungariei în legătură cu această lege."(Cei de la Bruxelles ) regretă că la noi nu este posibil ceea ce se practică deja în Europa de vest, unde activiştii LGBTQ merg în grădiniţe şi şcoli şi fac educaţie sexuală", afirmă Orban în mesajul de miercuri, subliniind că "în joc este viitorul copiilor noştri", iar "când presiunea asupra ţării este atât de puternică, doar voinţa comună a poporului o poate proteja".Prin urmare, notează premierul ungar, guvernul a decis să iniţieze un referendum, la care ungurii sunt chemaţi să spună, între altele, dacă susţin organizarea de "ore de orientare sexuală" în învăţământul public fără acordul părinţilor, promovarea şi disponibilitatea tratamentelor de schimbare de sex pentru copiii minori şi "prezentarea nerestricţionată de conţinut media sexual către minori ce influenţează dezvoltarea acestora".Viktor Orban îşi îndeamnă conaţionalii să "spună nu împreună" la aceste întrebări, adăugând că "acum cinci ani, când Bruxellesul a vrut să forţeze imigranţii în Ungaria, un referendum şi o voinţă comună l-au oprit".Ungurii au respins introducerea de cote de migranţi la un referendum convocat în 2016, la care totuşi cota de participare a fost sub 50%, prea scăzută pentru a fi validat.Întrebările propuse la referendum:1. Sunteți de acord ca în instituțiile publice de educație să se organizeze prezentări despre orientarea sexuală fără acordul părinților?2. Sunteți de acord să se popularizeze în rândul copiilor minori tratamente de schimbare de gen/sex? La începutul acestei luni, premierii Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei si Sloveniei au strans randurile in jurul omologului lor ungar Viktor Orban in confruntarea acestuia cu Bruxellesul si in privinta temelor pe care aceste tari considera ca ar trebui sa fie prioritare pentru Uniunea Europeana , relateaza agentia EFE.''Avem mult noroc ca in acest semestru Slovenia prezideaza (Consiliul) UE si ca (prim-ministrul) Janez Jansa este in fruntea Consiliului UE'', a spus Viktor Orban la finalul unui summit la care au participat la Ljubljana cele patru state ale grupului de la Visegrad si Slovenia.Seful guvernului de la Budapesta a acuzat institutiile europene ca se ocupa de ''teme gresite'' si Parlamentul European ca a transformat tema statului de drept intr-un ''jihad'' impotriva politicienilor conservatori.Vaticanul a publicat miercuri detalii despre viitoarea călătorie apostolică a papei Francisc, confirmând că acesta se va întâlni cu premierul ungar, Viktor Orban, la Budapesta, în septembrie, înaintea unei vizite de stat în Slovacia, informează AFP.Papa îşi va începe călătoria pe 12 septembrie cu o vizită de o jumătate de zi la Budapesta, unde va merge special pentru slujba de închidere a celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internaţional.Deşi scurta sa prezenţă în Ungaria nu este o vizită de stat, după o primire oficială la Aeroportul Internaţional Franz-Liszt din capitala ungară, papa se va întâlni cu preşedintele Janos Ader şi cu premierul Viktor Orban la Muzeul de Arte Frumoase din Budapesta, se arată în program, publicat şi de vaticannews.va.Suveranistul Viktor Orban se prezintă ca unul dintre ultimii apărători ai creştinismului european şi, în numele acestei "bătălii" a valorilor, se confruntă în mod regulat cu UE şi cu ONG-urile în legătură cu politica sa împotriva refugiaţilor, scrie AFP.Papa argentinian a criticat în repetate rânduri "populismul" şi "suveranismul" ca fiind "atitudini izolaţioniste" care îi exclud pe migranţi, al căror mare apărător este.Întâlnirea cu uşile închise pe care o va avea cu liderii ungari, ce va dura mai puţin de o jumătate de oră, nu va fi urmată de niciun discurs public, rostit în mod tradiţional în faţa autorităţilor civile ale ţării atunci când este vorba de o vizită de stat. În schimb, papa se va adresa în public episcopilor din ţară şi apoi reprezentanţilor creştini şi evrei din Ungaria, chiar înainte de a celebra o slujbă în monumentala Piaţă a Eroilor.