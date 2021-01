Viktor Orban se plange ca transporturile cu vaccinuri anti COVID distribuite de UE vin prea incet. Ungaria vrea sa cumpere doze din China si Rusia

Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri distribuite prin programul Uniunii Europene vin prea incet, cu livrari saptamanale de sub 100.000 de doze, si ca Ungaria va continua discutiile cu Rusia si China in vederea achizitiei suplimentare de vaccinuri."Am incheiat practic un acord cu Sinopharm. Primul transport ar putea include pana la un milion de doze", a precizat el.Calendarul livrarilor din China va depinde de cat de repede va autoriza agentia sanitara ungara vaccinul produs de Sinopharm, care a fost folosit pentru a imuniza in jur de 20 milioane de oameni, a adaugat Gulyas.Potrivit acestuia, Ungaria a primit pana acum 129.860 de doze de vaccinuri produse de Pfizer si de Moderna, cu care a vaccinat putin peste 96.000 de persoane.Gergely Gulyas a mai spus ca varful celui de-al doilea val epidemic a fost depasit si ca numarul de cazuri noi de infectare a scazut, insa restrictiile nu pot fi relaxate deocamdata.De la 11 noiembrie toate scolile secundare sunt inchise, la fel hotelurile si restaurantele, adunarile sunt interzise si este in vigoare restrictia de deplasare dupa ora 19.00 GMT.Pana joi, Ungaria, tara cu circa 10 milioane de locuitori, a raportat 347.636 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 si 11.066 de decese. Aproape 5.000 de persoane bolnave de COVID-19 sunt spitalizate, o situatie care pune presiune pe sistemul medical.