Viktor Orban tine Ungaria inca o luna in stare de urgenta, timp in care guverneaza prin decret

"Un proiect de lege care cere guvernului sa puna capat starii de urgenta este inaintat astazi parlamentului", a scris ministrul Justitiei, Judit Varga, pe Facebook, adaugand ca "odata cu adoptarea acestei legi, starea de urgenta ar urma sa se incheie la 20 iunie in Ungaria".Legislatia de urgenta adoptata la 30 martie i-a acordat premierului nationalist puterea de a guverna prin decret pana cand cabinetul sau declara incheiata pandemia.Unele din cele peste 100 de decrete publicate de atunci au restrans puterile autoritatilor locale si mijloacele lor financiare pentru a combate pandemia.Politia a anchetat de asemenea zeci de persoane acuzate de "alarmism" dupa ce au publicat afirmatii critice pe retelele de socializare in privinta gestionarii epidemiei.La nivel national, dar si european, numeroase voci si-au exprimat criticile, acuzandu-l pe Orban ca profita de criza pentru a slabi democratia in Ungaria, o tara membra a Uniunii Europene unde statul de drept a fost deja fragilizat de zece ani de cand Orban este la putere, comenteaza AFP.Comisia Europeana a cerut la inceputul lunii mai ca Ungaria, vizata din septembrie 2018 de o procedura judiciara pentru presupuse incalcari ale valorilor fondatoare ale UE, "sa revina in clubul tarilor incontestabil democratice".Budapesta a respins intotdeauna criticile."In ultimele luni, guvernul ungar a fost atacat cu acuzatii fara fundament, insa informatiile inselatoare in legatura cu noi s-au dovedit inca o data false", a scris marti Judit Varga.Ea a cerut ca detractorii "sa isi ceara scuze ca au dus o campanie de defaimare, in loc sa coopereze in lupta impotriva virusului".Rugat sa clarifice daca ridicarea starii de urgenta inseamna si anularea puterilor speciale ale premierului, purtatorul de cuvant al guvernului, Zoltan Kovacs, a spus ca "prin definitie cele doua merg mana in mana".Ungaria, care numara 9,8 milioane de locuitori, inregistra oficial marti 3.771 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dintre care 499 de decese.