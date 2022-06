Comisia Europeana a demarat procedura de dezechilibru macroeconomic pentru Romania

Comisia Europeana (CE) a decis sa demareze procedura de dezechilibru macroeconomic pentru Romania si Portugalia, doua din cele 16 tari identificate in luna noiembrie 2014 ca inregistreaza dezechilibre economice, a anuntat, miercuri, Comisia Europeana, intr-un comunicat de presa.

"Romania inregistreaza dezechilibre macroeconomice care necesita monitorizare si actiuni la nivel de politic. In cursul celor trei programe consecutive cu UE si FMI dezechilibrele externe si interne au fost reduse in mod semnificativ. Cu toate acestea, riscurile de pe urma situatiei net negativa a investitiilor internationale si o capacitate redusa de export pe termen mediu necesita atentie.

Mai mult, stabilitatea sectorului financiar a fost mentinuta pana acum, dar raman vulnerabilitati externe si interne in sectorul bancar", se arata in comunicatul de presa al Comisiei Europene.

CE: Romania se afla in topul performantei macroeconomice din UE

In total, 16 tari europene au deschisa procedura de dezechilibru macroeconomic, in diferite faze. In urma deciziei de astazi a Comisiei Europene, Romania a fost plasata in faza a doua din cele cele sase ale procedurii de dezechilibru macroeconomic.

"Acesta este un set important si echilibrat de decizii care reflecta in totalitate situatia economica actuala. Comisia demonstreaza atat importanta reformelor structurale, cat si respectul regulilor fiscale. Majoritatea statelor membre fac eforturile necesare. Altele trebuie sa accelereze si sa intensifice eforturile de reforma, dar si sa isi reduca deficitele si datoria.Vom continua sa le incurajam in aceasta directie, utilizand toate instrumentele legale aflate la dispozitia noastra, daca va fi necesar", a declarat comisarul european responsabil pentru afaceri economice si monetare, Pierre Moscovici.

Comisia va prezenta recomandarile sale Consiliului European si se asteapta sa fie discutate la reuniunea ministrilor Ecofin din luna martie. Tot in luna martie, Comisia va organiza o noua runda de intalniri bilaterale cu statele membre pentru a le oferi oportunitatea sa discute rapoartele de tara.

Pana la mijlocul lunii aprilie se asteapta ca statele membre sa-si prezinte noile programe nationale de reforma si noile programe de stabilitate sau convergenta. Pe baza acestor informatii, Comisia va prezenta in luna mai noile recomandari specifice pentru fiecare tara cu privire la cele mai importante prioritati care trebuie abordate.

Ads