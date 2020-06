60% dintre cetatenii Uniunii Europene sunt de parere ca politicienilor nu le pasa de ei. In Romania, procentul celor care cred asta este de 80%

Ziare.

com

, tara noastra fiind depasita in acest clasament doar de Croatia, unde proportia este de 81%. Valoarea cea mai mica a indicatorului se inregistreaza in statele membre nordice ( Suedia - 28%, Danemarca - 30% si Finlanda - 32%).Alienarea politica este in special pronuntata in randul celor care intampina dificultati economice. Astfel,, precum criminali si teroristi.La nivelul UE, doi din trei cetateni sunt de acord cu afirmatia "Unii oameni au un avantaj incorect de pe urma drepturilor omului'. Proportia variaza: 57% in Italia , 60% in Danemarca, 61% in Romania, Luxemburg si Suedia, si 90% in Malta.De asemenea,. Doar 4% dintre europenii intervievati au mentionat ca o oficialitate le-a cerut vreodata bani sau alte cadouri. Totusi, valoarea acestei proportii este de 18% in Grecia , 13% in Romania si 11% in Lituania.Mai mult de o treime dintre repondenti (35%) au spus ca este acceptabil sa ofere astfel de favoruri pentru a-si asigura un serviciu necesar rapid., in timp ce proportia este de 61% in Slovacia, 59% in Republica Ceha, 53% in Croatia si 48% in Franta Valoarea cea mai mica a acestui indicator s-a inregistrat in Portugalia (15%), urmata de Finlanda (16%) si Malta si Suedia (cate 20%)., a afirmat directorul FRA, Michael O'Flaherty, intr-o declaratie.Potrivit comunicatului postat pe site-ul FRA,Studiul FRA arata ca guvernele trebuie sa imbunatateasca increderea publica in sistemul judiciar prin salvgardarea independentei judecatorilor. Intrucat exista mari diferente nationale, tarile pot invata unele de la altele sa-si imbunatateasca situatia in acest domeniu.Raportul FRA face obiectul videoconferintei "Human rights in the new normal", care are loc miercuri si joi (24, 25 iunie 2020).