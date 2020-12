A inceput transportul pentru primele loturi de vaccin anti-Covid catre tarile Uniunii Europene. Cand vor ajunge in Romania

Potrivit digi24.ro , incepand cu data de 27 decembrie, cele 27 de tari ale Uniunii Europene vor incepe vaccinarea.Agentia de Reglementare a Medicamentelor europeana a dat luni unda verde pentru folosirea serului Pfizer-BioNTech. Primele doze au plecat incarcate in trei camioane frigorifice, escortate de doua masini de politie fiecare. Pfizer nu a dezvaluit care este destinatia initiala a acestor camioane.Uniunea Europeana urmeaza sa ia decizia aprobarii si in cazul celui de-al doilea vaccin, cel produs de compania americana Moderna. Decizia ar urma sa fie luata in data de 6 ianuarie.In Romania vor ajunge primele 10.000 de doze in data de 26 decembrie, urmand sa inceapa imediat si campania de vaccinare. In prima instanta va fi vaccinat personalul medical, urmand ca la anul sa fie vaccinate persoanele din grupele de risc, iar apoi, populatia generala. Vaccinarea va fi voluntara si gratuita.Comitetul national de coordonare a campaniei de vaccinare impotriva COVID a anuntat miercuri care este procedura de inscriere pentru cei care vor sa se vaccineze. Vaccinarea se va face pe baza de programare, pentru o urmarire mai eficienta a procesului si a pacientilor.