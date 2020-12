Inca un pas pentru finalizarea acordului care va aduce in Romania 30 de miliarde de euro, bani europeni: "Am batut palma"

"Negocieri incheiate cu succes - avem acord pe Mecanismul European de Rezilienta si Redresare care va aduce in Romania peste 30 de miliarde de euro. Dupa 5 luni de munca legislativa si negocieri, am ajuns in cursul acestei nopti la un acord intre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene asupra Mecanismului European de Rezilienta si Redresare in valoare totala de 672,5 miliarde de euro pentru urmatorii 3 ani", a anuntat intr-o postare pe Facebook europarlamentarul Sigfried Muresan.El subliniaza ca este cel mai mare program de investitii pe care l-am adoptat vreodata la nivelul Uniunii Europene.Romania va beneficia de 30,5 miliarde de euro din acest mecanism pentru a finanta Planul National de Redresare si Rezilienta.Banii vor merge in infrastructura, spitale, combaterea schimbarilor de clima, digitalizare, sprijinirea mediului de afaceri si crearea de locuri de munca."Toate prevederile acordului sunt in interesul Romaniei", afirma europarlamentarul.Dragos Paslaru: Am batut palma cu Consiliul si Comisia pentru cei 672,5 miliarde Euro ai Mecanismului de Redresare si Rezilienta (MRR) dintre care 30 de miliarde Euro vor reveni Romaniei"Avem acord la nivel european pe Mecanismul de Redresare si Rezilienta! Dupa indelungi negocieri, am ajuns in sfarsit la un acord! Inchei in aceasta seara munca mea in calitate de co-raportor al Parlamentului European. Am batut palma cu Consiliul si Comisia pentru cei 672,5 miliarde Euro ai Mecanismului de Redresare si Rezilienta (MRR) dintre care 30 de miliarde Euro vor reveni Romaniei.Romania va trebui sa finalizeze un Plan National care sa inteleaga si sa puna in practica ce am negociat in Bruxelles . Un plan ambitios, dar si matur in adresarea principalelor reforme necesare in Romania. Un plan care va fi elaborat in consultare cu societatea civila!", afirma Paslaru, care adauga:"Am facut munca mai usoara statelor membre: am propus si obtinut in discutiile comune acordul pentru o structura de 6 teme principale pentru aceste fonduri":1. Revolutia Digitala2. Tranzitia Verde3. Antreprenoriatul si Competitivitatea4. Administratie Rezilienta5. Noua Generatie (tineri si copii)6. Coeziune Sociala"Daca ma intreba acum 4 luni cineva ce cred ca vom obtine, nu as fi sperat la atat de multe: structura de 6 teme, conditionalitati pe statul de drept, principiul de a nu "face rau" pe mediu, fonduri pentru investitii private, includerea copiilor si tinerilor intr-un pilon dedicat, un "tablou de bord" digital privind evolutia proiectelor propuse si a fondurilor folosite, avem 13% pre-finantare pe Mecanism si 4% transferuri pe InvestEU si instrumentul de asistenta tehnica, consultari obligatorii cu societatea civila", scrie europarlamentarul.