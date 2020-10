Cum va arata acordul comercial dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie. Liderii UE insista pentru o intelegere cu reguli de aplicare dure

Diplomati europeni au afirmat ca, la Consiliul European care incepe joi, liderii statelor membre ii vor cere negociatorului-sef al UE Michel Barnier sa se asigure ca garantiile privind concurenta loiala pentru companiile europene sunt sustinute de dreptul Bruxellesului de a adopta rapid contramasuri daca Londra isi incalca angajamentele. Franta si alte tari cu sector al pescuitului puternic vor pune accentul pe hotararea lor de a pastra cotele de pescuit in apele britanice, ceea ce ii va lasa lui Barnier mai putin spatiu de manevra pentru a ajunge la un acord cu Regatul Unit, noteaza publicatia britanica.De partea sa, Regatul Unit ar dori un acord de tipul celui cu Norvegia, in cazul careia cotele de pescuit sunt stabilite in fiecare an.Boris Johnson a stabilit 15 octombrie drept data limita pentru ajungerea la un acord, iar un diplomat european a declarat vineri ca Michel Barnier doreste cateva concesii suplimentare din partea Londrei inainte de a intra in ultima faza intensa a negocierilor asupra viitoarelor relatii comerciale intre UE si Regatul Unit.Principalele divergente intre UE si Londra sunt legate de solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de comert liber - fara cote si taxe vamale - Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar, pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie, la peste trei ani si jumatate dupa ce a votat pentru Brexit , cu 52% la 48%, intr-un referendum desfasurat in 2016. In prezent este in vigoare o perioada de tranzitie pana la 31 decembrie, timp in care va continua sa aplice normele europene. Daca Londra si Bruxellesul nu ajung la un acord asupra relatiilor viitoare, atunci de la 1 ianuarie 2021 raporturile comerciale dintre UE si Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.