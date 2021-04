Merkel, despre vaccinul rusesc Sputnik V: UE nu a primit suficiente informatii

"Daca se va intampla in curand, va fi firesc sa cumparam doze Sputnik. Dar, daca va dura luni de zile, atunci vom avea suficiente vaccinuri aici si ne vom intreba cat de multe sa comandam", a spus Merkel reporterilor.Ea a adaugat ca pe masura ce vaccinurile vor fi mai multe, va fi posibil ca in iunie sa se renunte la actualul sistem de prioritizare stricta a dozelor, astfel incat toata lumea din Germania sa poata, in principiu, sa se programeze pentru vaccinare.