State din Uniunea Europeana cer ca livrarea vaccinurilor impotriva COVID-19 sa se faca echitabil

Cancelarul austriac Sebastian Kurz a sugerat vineri ca unii membri ai Uniunii Europene ar fi putut sa semneze "contracte secrete" cu companiile producatoare de vaccinuri pentru a primi mai multe doze decat aveau dreptul in temeiul acordurilor la nivelul UE.Un purtator de cuvant al UE a spus ca tine de statele membre sa "ceara mai putin sau mai mult dintr-un anumit vaccin", in timp ce un alt oficial al UE a declarat sambata ca "coordonarea in lupta impotriva pandemiei" va fi primul punct al discutiilor la urmatorul summit al blocului comunitar.Summitul este deja programat pentru sfarsitul lunii martie si probabil va avea loc in persoana, a spus oficialul.Kurz si cei patru omologi ai sai au trimis vineri o scrisoare catre Ursula von der Leyen , presedinta Comisiei Europene, si Charles Michel, presedintele Consiliului European, sustinand ca "livrarile de doze de vaccin de catre companiile farmaceutice catre statele membre individuale ale UE nu sunt implementate pe baza de egalitate."Daca acest sistem ar fi mentinut, ar continua sa creeze si sa exacerbeze disparitati uriase intre statele membre pana in vara, astfel ca unele state ar putea ajunge la imunitate de turma in cateva saptamani, in timp ce altele ar ramane cu mult in urma", afirma scrisoarea."Prin urmare, va solicitam ... sa purtati o discutie cu privire la aceasta chestiune importanta in randul liderilor cat mai curand posibil", potrivit scrisorii.Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat ca a primit scrisoarea si "o studiem si vom raspunde in timp util".Premierul ceh Andrej Babis a declarat sambata, pe Twitter , ca, pana cand ratele de vaccinare vor fi suficient de ridicate pentru a opri virusul, "stocurile trebuie intr-adevar distribuite intre statele membre in functie de populatia lor".Vineri, Kurz a descris "bazarurile" in care unele state membre au incheiat acorduri suplimentare cu companii de vaccinare.Ministerul austriac al Sanatatii a respins afirmatiile lui Kurz, reiterand declaratia UE conform careia fiecarui stat membru i s-a permis sa spuna cate doze din diferitele vaccinuri doreste sa se procure."Au fost negocieri foarte echilibrate si transparente", a declarat Ines Stilling, secretarul general al ministerului austriac al Sanatatii, intr-un interviu acordat sambata postului public de radio. Uniunea Europeana a atribuit campania lenta de vaccinare problemelor de aprovizionare si de livrare si continua sa ramana in urma fata de Statele Unite, Israel si Marea Britanie in ceea ce priveste procentul populatiei care a primit deja cel putin o doza.Potrivit unui comunicat emis sambata de Comisia Europeana , alocarea dozelor de vaccinuri in cadrul Acordului de Achizitii Anticipate, a avut loc in cadrul unui proces transparent."Comisia este de acord cu declaratiile recente ale mai multor state membre ca cea mai echitabila solutie pentru alocarea dozelor de vaccinuri este in functie de o proportie a populatiei din fiecare stat membru. Aceasta este solutia propusa de Comisie pentru toate acordurile de cumparare in avans. Este o solutie corecta, deoarece virusul loveste in mod egal peste tot, in toate partile UE", arata comunicatul.Potrivit acestuia, statele membre au decis sa se indeparteze de propunerea Comisiei prin adaugarea unei flexibilitati care sa permita stabilirea unei distributii diferite a dozelor, luand in considerare situatia epidemiologica si nevoile de vaccinare ale fiecarei tari.Conform acestui sistem, daca un stat membru decide sa nu isi asume alocarea proportionala, dozele sunt redistribuite intre celelalte state membre interesate. Statele membre au folosit acest sistem pentru a modifica alocarea proportionala propusa de Comisie in cadrul tuturor celor 6 acorduri de cumparare anticipata. Statele membre ar trebui sa ajunga la un acord daca doresc sa revina la baza proportionala, potrivit comunicatului.