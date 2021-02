Cancelarul Austriei vrea pasaport de vaccinare: "Daca UE nu se intelege, unele state membre o vor face separat"

"Consider ca acest proiect trebuie implementat in primavara - daca nu in toata Europa, va trebui sa o facem la nivel national si prin intelegeri cu alte state care au politici similare", a spus Kurz la o conferinta de presa, citat de agentia DPA.Declaratia a fost facuta inaintea unui summit european online la care liderii europeni sunt divizati in chestiunea crearii unor asa-numite pasapoarte de vaccinare pentru inlesnirea turismului si calatoriilor in UE.Cancelarul austriac a sustinut ca "pasapoarte verzi digitale" pe telefoanele mobile sa poata oferi detinatorilor acestora acces in restaurante, la evenimente culturale, sportive sau pentru turism, nu doar celor care au fost vaccinati recent anti-COVID-19, ci de asemenea oricui are un test recent COVID-19 negativ.Kurz a confirmat ca statele UE care au sectoare turistice importante, precum Austria, Grecia Italia si Spania , au idei similare in aceasta chestiune.In schimb, alte state membre, precum Franta si Germania , sunt rezervate cu privire la acordarea unor beneficii persoanelor vaccinate anti-COVID-19, mai ales ca procentul persoanelor vaccinate in UE este inca foarte redus si s-ar crea discriminari, plus ca nu este clar daca o persoana vaccinata mai poate transmite virusul, noteaza agentia DPA, adaugand ca de la summitul in desfasurare nu se asteapta o decizie in aceasta chestiune.Conform unor surse citate de aceasta agentie discutiile la summit sunt axate mai mult asupra modalitatilor de recunoastere reciproca intre statele UE a certificatelor de vaccinare si de testare