Cand va fi aprobat vaccinul anti-COVID de la Pfizer de Uniunea Europeana. Comisia, pregatita sa il autorizeze in doua zile

Potrivit reglementarilor UE , Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) recomanda aprobarea medicamentelor si vaccinurilor noi, dar decizia finala pentru comercializarea lor este luata de Comisia Europeana , dupa consultarile cu guvernele UE.Agentia a anuntat marti ca ar putea emite o recomandare referitoare la vaccinul realizat de Pfizer si BioNTech pe 21 decembrie."Daca se va intampla acest lucru, Comisia Europeana este pregatita sa acorde autorizarea oficiala care il va plasa (vaccinul n.r.) cu proceduei rapide, supersonice", a declarat vicepresedintele Comisiei Margaritis Schinas."Putem face asta in doua zile", a spus acesta, ceea ce inseamna ca aprobarea ar putea avea loc pe 23 decembrie. Acest fapt ar reduce si mai mult durata de aprobare, dupa ce EMA a devansat decizia cu mai mult de o saptamana, dupa ce i nitial ar fi trebuit sa aiba loc pe 29 decembrie.Comisia a anuntat saptamana trecuta ca ar putea aproba vaccinul in trei zile de la aprobarea data de EMA. Marea Britanie si Statele Unite se numara printre tarile care au aprobat deja vaccinul companiilor Pfizer/BioNTech.Aprobarea vaccinului va fi conditionata, ceea ce inseamna ca vaccinul va continua sa fie monitorizat strict pentru eficacitate si posibile efecte secundare.Datele disponibile arata ca vaccinul are o eficacitate ridicata pe termen scurt impotriva noului coronavirus si provoaca doar efecte secundare usoare. Date pe termen lung nu sunt inca disponibile.