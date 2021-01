Statele Uniunii Europene au inceput sa discute despre eventualele certificate de vaccinare pentru cei care vor sa calatoreasca

Ministrii din cele 27 de state membre au avut o videoconferinta pentru a discuta despre o coordonare mai buna pentru distribuirea vaccinurilor, un subiect care va fi abordat de liderii UE , in timpul unei intilniri online de joi.Ministrul elen de Externe, Kyriakos Mitsotakis, a propus, saptamana trecuta, crearea unui certificat de vaccinare, pentru a contribui la reluarea calatoriilor transfrontaliere care au fost afectate grav de pandemie.Duminica, ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca persoanele vaccinare ar trebui sa poata reveni in curand in restaurante si cinematografe, dar alti ministri au criticat acest punct de vedere.Maros Sefcovic, vicepresedinte al Comisiei Europene, a spus ca este important sa se sublinieze ca vaccinarea este voluntara - unii oameni nu pot sau nu doresc sa fie vaccinati.Sefcovic a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta dupa sedinta de luni, ca astfel de persoane nu ar trebui sa aiba drepturi limitate. Cu toate acestea, vaccinarea ar putea deveni o conditie pentru calatorie, la fel ca cerintele actuale din multe tari pentru un test COVID negativ."Vor exista diferite optiuni pentru modul in care ne ocupam de calatorie ... s-ar putea adauga posibilitatea certificatului electronic de vaccinare", a spus el.Michael Roth, care a reprezentat Germania la discutiile de luni, a declarat ca este vital sa se stabileasca daca persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul altora.Executivul UE lucreaza pentru a se asigura ca datele privind vaccinarea pot fi colectate electronic intr-o forma comuna. Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor va incepe sa colecteze date din aceasta saptamana cu privire la vaccinurile livrate si vaccinarile pe tara.Sefcovic a spus ca tarile UE trebuie sa se sincronizeze in mare masura pentru a ajuta la mentinerea deschiderii pietei sale unice, care permite libertatea de circulatie a persoanelor si a lucratorilor.Multe tari din UE spun ca primesc stocuri de vaccinuri pentru Covid-19 mai mici decat se asteptau si se plang de incertitudinea privind livrarile viitoare, au declarat oficiali UE pentru Reuters.