Boeing 737 MAX, prabusit de doua ori in cinci luni, isi reia zborurile. Europa ridica restrictiile impuse avionului

Ky a afirmat ca 737 MAX poate zbura in siguranta in urma schimbarilor de design efectuate dupa cele doua prabusiri, care au avut loc in 2018 si 2019, intr-un interval de numai cinci luni, in urma carora au murit 346 de oameni."Am dorit sa efectuam o analiza complet independenta asupra sigurantei acestui avion, asa ca am realizat propriile verificari si teste de zbor", a declarat Ky la Paris Air Forum, o conferinta pentru aviatie organizata online si gazduita weekendul trecut de publicatia La Tribune."Toate aceste studii ne spun ca 737 MAX poate reveni in serviciu. Am inceput sa punem in practica toate masurile. Este probabil ca in cazul nostru vom adopta deciziile care ii vor permite sa revina in serviciu, candva in ianuarie", a explicat oficialul.Decizia EASA este considerata ca cea mai importanta dupa aprobarea data de FAA.Oficialii EASA au confirmat ca un proiect de directiva al EASA, care propune incetarea consemnarii la sol a 737 MAX in Europa, va fi publicat saptamana viitoare, urmat de o perioada de consultari publice de 30 de zile. Dupa parcurgerea acestor etape, decizia de incetare a consemnarii va putea veni in ianuarie.Ulterior, revenirea in serviciu a acestor avioane va depinde de trainingul pilotilor si de timpul necesar pentru actualizarea software a aeronavelor si alte actiuni impuse de EASA.In Statele Unite, zborurile comerciale sunt programate sa inceapa pe 29 decembrie.EASA reprezinta cele 27 de state membre ale UE plus alte patru tari, intre care Norvegia, care are o comanda de 92 de 737 MAX. Pana pe 31 decembrie, EASA reprezinta si Marea Britanie , care va iesi definitiv din UE in ianuarie.