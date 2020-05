European Youth Event 2020: tinerii pot influenta politicile UE

Ziare.

Ultima saptamana a "EYE online" (ca urmare a amanarii EYE2020 din cauza pandemiei) ofera tinerilor din UE si din afara Uniunii posibilitatea de a se intalni si de a face schimb de opinii cu experti, factori de decizie, activisti si formatori de opinie.Programul va aborda preocuparile tinerilor cu privire la rolul UE in contextul crizei COVID-19, ca parte a campaniei #EuropeniImpotrivaCOVID19., care va incheia evenimentul vineri, 29 mai, a declarat:Programul "EYE online" a debutat la 7 aprilie dupa confirmarea faptului ca evenimentul bienal de la Strasbourg nu putea avea loc in acest an din cauza pandemiei de coronavirus.Ultima saptamana (25-29 mai) include mai multe sesiuni interactive, cum ar fi, printre altele, o dezbatere cu importanti factori de decizie din UE, activitati pentru a intelege mai bune ce inseamna sa fii eurodeputat sau interpret, si seminare pe diverse teme.Presedintele Sassoli va participa la sesiunea de inchidere intitulata "Cum e sa fii Presedintele PE?", pentru a-si prezenta activitatea zilnica, in special in aceste momente dificile, precum si raspunsul Parlamentului in fata provocarilor COVID-19 si calea de urmat dupa criza.Vicepresedintii PE pentru comunicare, Katarina Barley si Othmar Karas, vor deschide ultima saptamana luni, raspunzand la intrebari din partea participantilor privind raspunsul UE la criza.Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, se afla, de asemenea, printre vorbitori, si va discuta despre raspunsul la pandemia de coronavirus si, in special, despre modul in care aceasta afecteaza oamenii, intreprinderile si bancile.Participantii vor putea, de asemenea, sa faca schimb de opinii cu privire la modul in care tinerii pot contribui la definirea politicilor UE in urma COVID-19.Alte sesiuni acopera impactul COVID-19 asupra mobilitatii tinerilor, in special asupra programelor Erasmus+ si Corpului european de solidaritate, asupra pietei locurilor de munca, asupra inegalitatilor in materie de sanatate si asistenta medicala, precum si asupra situatiei de urgenta privind schimbarile climatice.Aceasta editie online urmareste sa raspunda asteptarilor unui numar de peste 13.000 de tineri care s-au inscris la evenimentul din luna mai, dar si sa permita participarea unui public mai larg. Pana in prezent, activitatile s-au bucurat de peste 500.000 de vizualizari.Activitatile sunt transmise in direct pe pagina de Facebook a EYE