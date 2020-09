Eurostat: Romania avea anul trecut cele mai mici preturi din Uniunea Europeana la bauturile alcoolice

Cand nivelul pretului din tarile membre este comparat cu indicele mediu de 100 al nivelului preturilor din UE , rezultatele arata ca anul trecut pretul bauturilor alcoolice a fost cel mai ridicat in Finlanda (cu un indice al nivelului preturilor de 191), urmata de Irlanda (182) si Suedia (156).In contrast, in 2019, pretul bauturilor alcoolice a fost cel mai scazut in Romania (cu un indice al nivelului preturilor de 76), urmata de Bulgaria (79) si Ungaria (80).