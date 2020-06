Franta si Germania pledeaza pentru un acord rapid al liderilor UE privind un fond comun de sustinere a statelor membre afectate de pandemia de coronavirus

Ziare.

Vorbind reporterilor dupa discutii la Berlin, ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, si omologul sau francez, Bruno Le Maire, au spus ca sunt increzatori ca un acord cu privire la Fondul european de redresare ar putea fi incheiat in curand, in mod ideal la un summit al UE luna viitoare."Este timpul sa ne hotaram, avem totul pe masa pentru a ne sprijini economiile si cu cat mai repede cu atat mai bine", a spus Le Maire."A avea economii puternice pe piata unica este desigur un avantaj pentru toti membrii UE", a adaugat Le Maire.Le Maire a declarat ca Germania si Franta au fost de acord ca Fondul european de redresare ar trebui sa plateasca fondurile propuse, de cel putin 500 de miliarde de euro, din 2020 pana in 2022 - si nu pana in 2024, asa cum sugereaza unele state membre.Scholz si Le Maire au discutat, de asemenea, cum ar putea fi salvate negocierile blocate privind impozitarea corporatiilor la nivel global si regulile fiscale internationale pentru marile companii digitale, dupa ce Statele Unite au renuntat la discutii si au provocat temeri legate de declansarea unui nou razboi comercial.Aproape 140 de tari sunt implicate in discutiile organizate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) cu privire la prima reforma majora a reglementarilor fiscale globale din ultima generatie, care sa le adapteze pentru era digitala.Scholz a spus ca este increzator ca un acord in cadrul OCDE ar putea fi incheiat pana la sfarsitul anului, in pofida anuntului Washingtonului ca se va retrage de la negocierile privind taxarea serviciilor digitale.Le Maire a aratat ca acum depinde de Statele Unite sa explice de ce Washingtonul a fost singura tara care nu a sustinut propunerea comuna a OCDE.