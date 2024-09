Herman Van Rompuy: Cameron ar putea duce la destramarea Uniunii Europene

Incercarea premierului britanic David Cameron de a recupera din atributiile tarii sale, de la Bruxelles, ar putea duce la destramarea rapida a Uniunii Europene si ar putea cauza pagube imense pe piata unica, a avertizat presedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.

Intr-un interviu pentru The Guardian, Van Rompuy si-a exprimat indoielile puternice in legatura cu redeschiderea tratatelor UE, pentru a reorganiza Europa, dupa ani de criza a datoriilor, complicand si mai mult strategia lui Cameron, care se bazeaza pe renegocierea tratatului de la Lisabona pentru a asigura concesii pentru Marea Britanie.

Presedintele Consiliului European a subliniat ca o eventuala iesire a Marii Britanii din Uniunea Europena ar putea cauza pagube imense Europei, afectand atat Marea Britanie, cat si celelalte 26 de tari.

"Daca fiecare stat membru ar putea sa faca o selectie in politicile existente, sa ia parte la cele pe care le prefera si sa le respinga pe cele care ii plac mai putin, Uniunea in general si piata unica in particular s-ar dezintegra rapid", a afirmat Van Rompuy.

Acesta a mai precizat ca nu se asteapta ca vreun stat membru sa caute sa submineze fudamentele sistemului cooperatist din Europa.

Presedintele Consiliului European considera ca o eventuala iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar fi vazuta drept "un prieten care merge prin desert".

Avand in vedere istoria de stat comercial proeminent al Uniunii Europene, Marea Britanie are mult mai mult de pierdut decat de castigat din interuperea legaturilor cu Uniunea Europeana, este de parere liderul european.

"Contributia Marii Britanii este mai mare, cred, decat realizeaza tara uneori. A fost cruciala in construirea nucleului Uniunii Europene, piata unica europana, care este acum a doua piata din lume, precum si reglile comune pentru piata comune, care sunt necesare pentru functionarea sa", a spus Van Rompuy.

"Tratatele permit un grad considerabil de flexibilitate si pot fi facute multe fara a fi nevoiti sa le amendam. Este perfect posibil sa scriem tot felul de dispozitii in tratate, insa amendarea lor este o procedura lunga si impovaratoare, care necesita acordul unanim al fiecarui guvern membru si ratificarea", a mai declarat presedintele Consiliului European.

Britanicii inclina din ce in ce mai mult spre o iesire din Uniunea Europeana, din care Regatul Unit face parte incepand cu 1973. Cu toate ca este un membru cheie al economiei Uniunii Europene, Marea Britanie nu a adoptat moneda unica euro si astfel nu face parte din zona euro.

