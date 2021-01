Introducerea certificatului de vaccinare, considerata prematura de mai multe state europene. Liderii UE lanseaza un apel pentru evitarea calatoriilor neesentiale

Apelul sefei CE

Problemele cu aprobarea vaccinurilor

Atena insista cu certificatul

Ulterior, Franta a anuntat ca va impune cu incepere de duminica calatorilor din alte tari europene sa prezinte un test PCR realizat cu 72 de ore inainte de plecare. O obligatie care nu se refera la calatoriile esentiale, la muncitorii frontalieri.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a estimat joi seara, dupa recomandarile Centrului European pentru Controlul Bolilor (ECDC), ca "toate calatoriile neesentiale" trebuie "puternic descurajate". "Suntem tot mai ingrijorati pe tema diferitelor mutatii" ale coronavirusului, a recunoscut Ursula von der Leyen.Ea a propus o noua definitie mai exacta a zonelor de risc din punct de vedere sanitar, cu o noua categorie "rosu inchis". In cadrul UE , calatorii provenind din acest regiuni ar putea fi supusi obligatiei de a face un test inainte de plecare si de a intra in carantina la sosire.In ce priveste tarile din afara UE, "propunem masuri suplimentare de securitate pentru calatoriile esentiale spre Europa, de exemplu cerand un test inainte de plecare", a adaugat ea.Controlul frontierelor este o prerogativa nationala, dar europenii incearca sa se coordoneze pentru a pastra functionarea pietei interne, transportul marfurilor si cotidianul muncitorilor transfrontalieri. Ei doresc sa evite haosul care a urmat inchiderii frontierelor in ordine dispersata atunci cand pandemia a aparut in primavara.In fata mutatiilor coronavirusului (britanica, sud-africana), mai contagioase, mai multe tari au inasprit restrictiile in ultimele zile, ca Germania marti. Olanda a anuntat joi seara o interdictie de circulatie pe timpul noptii cu incepere de la orele 21.00, iar Portugalia inchiderea scolilor.In ajunul summitului, europenii au ajuns in cele din urma sa se se inteleaga asupra recunoasterii reciproce a rezultatelor testelor, atat PCR. cat si antigenice rapide, un progres validat joi seara.Pentru a detecta mutatiile coronavirusului, Comisia Europeana a indemnat statele membre ale UE sa creasca secventierea, considerand insuficient nivelul actual. De asemenea, a lansat un apel la accelerarea vaccinarii, protejand 70% din populatia adulta inainte de sfarsitul verii si 80% din personalul sanitar si cei in varsta de peste 80 de ani pana in martie.Obiective sprijinite de cei 27, a afirmat Ursula von der Leyen. "Este un efort enorm, dar realizabil", a subliniat ea.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a dat asigurari ca toate mijloacele posibile" vor fi "examinate pentru a asigura aprovizionarea rapida" cu vaccinuri, in contextul in care intarzieri in livrarea Pfizer-BioNTech - unul din cele doua autorizate in UE - au constrans mai multe tari la incetinirea calendarului initial.Pe langa Pfizer-BioNTech, vaccinul Moderna este, de asemenea, autorizat in UE si avizul Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) in privinta celui de la AstraZaneca, deja utilizat in Marea Britanie , urmeaza sa intervina inainte de sfarsitul lunii.UE a semnat in total sase contracte pentru vaccinuri cu diverse companii farmaceutice si este in discutii discuta cu alte doua (Novavax si Valneva), pentru peste 2,5 miliarde de doze potentiale.Semn de nerabdare in crestere, patru tari - Austria Grecia , Cehia si Danemarca - i-au trimis o scrisoare lui Charles Michel pentru a reclama ca procesul de aprobare a vaccinelor de catre EMA sa fie mai rapid.Atena a pledat, de asemenea, pentru infiintarea unui certificat de vaccinare "standardizat" in UE, o propunere discutata la summit.Grecia vrea sa isi salveze industria turistica, dar ideea de a se servi de acest certificat pentru a permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca este considerata prematura de mai multe state membre, din cauza proportiei reduse a populatiei vaccinate si a incertitudinilor cu privire la efectul vaccinului asupra transmiterii virusului."Ar trebui sa ne putem pune de acord" cu privire la normele comune pentru aceste certificate, a spus Charles Michel."Dupa aceea, am putem vedea daca si in ce circumstante poate fi utilizat acest certificat", a adaugat el.