Liderii Uniunii Europene iau in discutie introducerea pasapoartelor de vaccinare. Unul din argumente este resuscitarea turismului

Plasarea statelor in "lockdown" pentru a limita raspandirea pandemiei a provocat anul trecut cea mai puternica recesiune prin care a trecut vreodata blocul comunitar, afectand in special sudul UE, unde economiile sunt adesea mult mai dependente de turisti, intr-un mod disproportionat. In conditiile in care campaniile de vaccinare impotriva COVID-19 incep sa capete ritm , unele guverne, precum cele din Grecia si Spania , fac demersuri pentru adoptarea rapida a unui certificat valabil la nivelul intregii UE pentru cei deja inoculati, astfel incat oamenii sa poata calatori din nou.Desi statele membre sunt de acord ca un certificat de vaccinare ar fi binevenit, mai este inca de lucru in privinta detaliilor, respectiv daca certificatul sa fie in format digital, daca sa fie acceptat la nivel global si in ce stadiu al vaccinarii in general in doi pasi ar trebui emis , scrie Reuters. "Facem apel ca munca sa continue asupra unei abordari comune a certificatelor de vaccinare", se mentioneaza intr-un draft de concluzii al summitului UE prin videoconferinta consultat de Reuters, fara a avansa un calendar privind obtinerea de rezultate concrete.Oficiali au declarat ca UE lucreaza impreuna cu Asociatia Internationala a Transportului Aerian (IATA), care este hotarata sa resusciteze transportul aerian, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Dar calatoria in baza unor certificate ridica si unele probleme legale, au declarat oficiali UE, pentru ca aceia care au ramas in ultima etapa de vaccinare ar putea afirma ca libertatea lor de miscare a fost restrictionata nejustificat de listele de asteptare de luni de zile.De asemenea, oficialii UE atrag atentia asupra faptului ca OMS si agentiile UE nu au stabilit daca oamenii care s-au vaccinat cu doua doze mai pot transmite coronavirusul si infecta alte persoane, chiar daca ei nu mai sunt vulnerabili.De asemenea, nu este clar daca oamenii mai pot transmite virusul daca s-au vindecat de COVID-19, cat timp sunt imuni si daca ei ar trebui sa obtina sau nu certificate."Sunt inca multe lucruri pe care nu le stim. Avem nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la o linie comuna", a declarat un oficial de rang inalt dintr-un stat UE, potrivit Reuters.Timpul este insa scurt pentru tarile din sud, unde sectorul ospitalitatii are nevoie sa stie cum sa se pregateasca in urmatoarele luni. In pofida pozitiei oficiale ca toate guvernele UE vor sa rezolve problema impreuna, unele ar putea decide sa se miste mai repede individual.In februarie, Grecia si Israelul au semnat un acord pentru a relaxa restrictiile de calatorie in Grecia pentru israelienii care au dovada ca s-au vaccinat impotriva COVID-19.