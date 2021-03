Masurile luate de Uniunea Europeana pentru a se asigura ca livrarea vaccinurilor anti-COVID nu va fi intarziata: "Vom echilibra lucrurile"

Masura are rolul de a evita chiar si deficitele mici de livrare in Europa, unde programul de imunizare este afectat de intarzieri si probleme de aprovizionare.Amendamentul care acopera situatiile in care companiile au revizuit in scadere livrarile trimestriale contractate de blocul comunitar ar putea afecta Johnson & Johnson , care a anuntat intarzieri ale livrarilor catre UE in al doilea trimestru, a spus oficialul.Toti producatorii de vaccinuri ar putea fi afectati daca nu respecta orarele de livrare, a spus oficialul.In aceasta luna, UE a utilizat un mecanism de control al exporturilor, creat la sfarsitul lunii ianuarie, pentru a bloca livrarea vaccinului AstraZeneca in Australia. Acest mecanism poate fi activat in prezent doar daca companiile nu indeplinesc obiectivele trimestriale de livrare contractate.Exporturile AstraZeneca au fost blocate dupa ce compania a anuntat reduceri abrupte in livrarile din primul trimestru catre UE.Cu amendamentele care urmeaza sa fie adoptate miercuri, UE va putea sa blocheze exporturile in cazul companiilor care isi respecta contractele trimestriale, dar care intarzie livrarile pana la sfarsitul perioadei, a declarat oficialul, care a cerut sa ramana anonim.Johnson & Johnson, care s-a angajat sa livreze 55 milioane de doze catre UE intre aprilie si iunie, a declarat ca livrarile sale vor incepe probabil in a doua jumatate a lunii aprilie. Compania a declarat oficialilor UE ca se confrunta cu probleme de productie care ar putea face dificila indeplinirea obiectivului sau din al doilea trimestru, dar ca se straduieste sa-l respecte.Moderna si Pfizer/BioNTech au avut, de asemenea, intarzieri ale livrarilor de vaccinuri catre UE, desi sunt pe cale sa isi respecte obiectivele generale pentru primul trimestru."Nu vrem sa se intample aceleasi intarzieri in al doilea trimestru", a spus oficialul, care are cunostinte directe despre decizia Comisiei.Orice decizie de blocare a unui export ar trebui totusi luata in acord cu statul UE de unde transportul ar parasi blocul UE si sa ia in considerare pozitia generala a unei companii si a statului importator."Vom echilibra lucrurile", a spus oficialul. Noile reguli vor permite, de asemenea, blocarea exporturilor catre tari cu o rata de vaccinare mult mai mare decat UE, cum ar fi, de exemplu, in acest moment, Marea Britanie sau Emiratele Arabe Unite, a declarat oficialul, confirmand ceea ce sefa Comisiei, Ursula von der Leyen , a declarat intr-o conferinta de presa de saptamana trecuta.Transporturile ar putea fi, de asemenea, retinute daca tarile producatoare de vaccinuri, precum Statele Unite si Marea Britanie, nu permit exportul de vaccinuri catre UE, a adaugat oficialul, de asemenea, in conformitate cu anuntul anterior al lui von der Leyen.Administratia SUA a declarat oficialilor UE, in luna martie, ca nu va permite in curand expedierea catre UE a vaccinurilor AstraZeneca produse in Statele Unite, au declarat oficialii UE pentru Reuters.Noile reguli, care vor intra in vigoare imediat dupa publicarea in jurnalul oficial al UE, vor intari si controalele pentru a se asigura ca blocarea exporturilor nu este evitata folosind tari terte, a spus oficialul.