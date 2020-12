Un Brexit fara acord comercial este foarte probabil. Negocierile dintre Marea Britanie si UE sunt "intr-o situatie grava"

In timpul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , Johnson a spus ca "timpul este foarte scurt, iar acum pare foarte improbabil ca nu se va ajunge la un acord daca pozitia UE nu se va schimba substantial", a anuntat biroul acestuia intr-un comunicat."Premierul a subliniat ca negocierile sunt acum intr-o situatie grava".Johnson a afirmat ca Marea Britanie a incercat ca accepte solicitarile "rezonabile" ale UE referitoare la asigurarea unor conditii corecte pe piata, dar ca, desi distanta s-a micsorat, exista inca diferente fundamentale.Acesta a mai spus ca in privinta pescuitului, un alt subiect dificil, Marea Britanie "nu poate accepta o situatie in care sa fie singura tara suverana din lume care sa nu isi poata controla accesul in apele teritoriale o perioada lunga de timp" si nici cote care sa ii afecteze industria pescuitului."Pozitia UE in acest domeniu este pur si simplu nerezonabila si, daca va fi un acord, este nevoie de o schimbare semnificativa", potrivit comunicatului."Primul ministru a reiterat ca a mai ramas putin timp. Acesta a spus ca, daca nu va putea fi incheiat un acord, Marea Britanie si UE se vor desparti prietene, iar Marea Britanie va efectua tranzactii cu UE in termeni similari celor cu Australia".Australia nu are un acord comercial de liber-schimb cu UE, iar majoritatea relatiilor comerciale au loc in conformitate cu reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului.